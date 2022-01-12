ABD Senatosu'nda Putin'e yaptırım öngören yasa tasarısı

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Senatör Bob Menendez, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu tasarının detaylarını dile getirdi.

Tasarının, Ukrayna'nın güvenliğini desteklemeyi amaçladığının altını çizen Menendez, bu tasarının, ABD yönetimine de Rusya'ya karşı elindeki tüm imkanları kullanması için cesaret vereceğini kaydetti.

Menendez, "Bu yasa tasarısı, Rusya'nın Ukrayna'yı yeniden işgal tehdidi savurması durumunda, ABD Senatosunun buna kayıtsız kalmayacağını açıkça ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

TASARIDA NE VAR?

Söz konusu tasarıyla Rus ordusuna güvenli mesaj sistemleri sunan şirketler ile önemli bankalar ve diğer finans kuruluşları hedef alınıyor.

Ayrıca işgal durumunda Rusya Devlet Başkanı Putin dahil üst düzey hükümet yetkilileri ve askeri yetkililere yaptırım uygulanması öngörülüyor.

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer dahil birçok Demokrat senatörün desteklediği tasarıya, Beyaz Saray da destek veriyor.

NATO-RUSYA ARASINDA GERGİN ZİRVE

Cenevre'de 10 Ocak'ta, ABD-Rusya Stratejik İstikrar Diyalog (SİD) toplantısının ardından bugün Brüksel’de NATO-Rusya Konseyi toplantısı yapıldı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, NATO-Rusya Konseyi toplantısında Moskova'nın sunduğu tekliflerin kabul edilebilir olmadığını ve Rus heyetinin, Ukrayna sınırında gerilimi düşürme konusunda herhangi bir taahhüt vermediğini belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko da NATO'ya, durumun şu anki gibi kalamayacağını ve Rusya'nın NATO'nun barışçıl amacına ilişkin açıklamalarını ciddiye almadığını söylemişti.

Tasarının yasalaşması için önce Senato Genel Kurulunda, ardından da Temsilciler Meclisinde onaylanması gerekiyor. Tasarı Kongreden geçerse, ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yasalaşacak.