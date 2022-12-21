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ABD Senatosu Moskova Büyükelçiliği'ne Lynne Tracy'nin atanmasını onayladı

ABD'de Biden yönetimi emekliye ayrılan Moskova Büyükelçisi John Sullivan yerine Erivan Büyükelçisi Lynne Tracy'i atadı. ABD Senatosu, 2'ye karşı 93 oyla atamayı onayladı.

Giriş: 21.12.2022 - 23:36 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Senatosu Moskova Büyükelçiliği'ne Lynne Tracy'nin atanmasını onayladı
AA / HABERTURK.COM

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın diplomat Lynne Tracy'i Moskova Büyükelçisi olarak atamasını onayladı.

John Sullivan'ın emekliye ayrılmasının ardından boş kalan Moskova Büyükelçiliğine, mevcut Erivan Büyükelçisi Diplomat Tracy'nin adaylığı, Senatoda yapılan oylamada 2 aleyhte oya karşı 93 oyla kabul edildi.

Daha önce ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinde misyon şefi yardımcılığı yapmış olan Tracy, geçmişte ABD Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Asya'ya bakan ilgili bürosunda Rusya ile ilgili hususlarda kıdemli danışman olarak da görev yaptı. Tracy ayrıca Türkmenistan, Pakistan, Kazakistan ve Afganistan gibi ülkelerde de diplomat olarak çalıştı.

Tracy, ABD'nin Moskova'da görev yapacak ilk kadın büyükelçisi oldu.

Başkan Biden, görev süresi dolan John Sullivan'ın 4 Eylül'de emekliye ayrılmasının ardından yeni adayı Tracy'i 20 Eylül'de duyurmuştu.

Fotoğraf: AP,AA

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