ABD Senatosu azil davasında yeni tanıkların dinlenmesini reddetti, Trump önümüzdeki hafta aklanabilir

01 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın yargılandığı azil davasında yeni tanıkların dinlenmesini ve yeni delillerin sunulmasını 49'a karşı 51 oyla reddetti. Bu kararla Trump'ın aklanması hemen hemen kesinleşti.
Trump'ın görevini kötüye kullanarak 2020 başkanlık seçimlerindeki olası rakibi Joe Biden ile oğlunun soruşturulması için Ukrayna'ya baskı yapmakla suçlandığı davada nihai oylama 5 Şubat'ta yapılacak.
100 üyeli Senato'da Trump'ın da mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin 53 sandalyesi bulunuyor.
Senato'da oylamada, yeni tanıkların dinlenebilmesi için Demokratlar dört Cumhuriyetçi senatörden destek almayı umuyordu. Ancak oylamada sadece iki Cumhuriyetçi senatörün Demokratlar'la aynı safta yer almasıyla, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dahil yeni tanıklarının dinlenmesinin önü kapandı.
Önde gelen bazı Cumhuriyetçiler, Demokratlar'ın çoğunluğundaki Temsilciler Meclisi'nde alınan azil kararından sonra 21 Ocak'ta Senato'ya taşınan davanın hiçbir tanık dinlenmeden ve yeni kanıtlara izin verilmeden hemen sonuçlandırılmasını, özellikle de Bolton'ın ifade vermesinin engellenmesini istiyordu.
Amerikan New York Times gazetesine göre, John Bolton yakında piyasaya çıkacak kitabında Trump'ın kendisine bizzat, Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımın, Biden'la ilgili soruşturmaya bağlanması için talimat verdiğini söylüyor.
Çarşamba günü yapılacak oylamada Trump'ın azledilebilmesi için üçte iki çoğunluk; yani 67 senatörün oyu gerekiyor. Şimdiye kadar hiçbir Cumhuriyetçi senatörden Trump'ın azli yönünde oy kullanabileceğine dair bir işaret gelmedi.
Uzmanlara göre, oylamada gözler, herhangi bir Demokrat senatörün Cumhuriyetçilerin safında yer alarak Trump'ın aklanması yönünde oy kullanıp kullanmayacağına çevrildi.
Böyle bir durumun Trump'a 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi önemli bir avantaj sağlayabileceği belirtiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!