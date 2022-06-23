ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde 'Türkiye' tartışması

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusu konusunda bir oturum gerçekleştirdi.
Oturumun açılışında Komite Başkanı Demokrat Bob Menendez ile Cumhuriyetçi Jim Risch arasında Türkiye konusunda kısa bir atışma yaşandı.
Menendez, Türkiye'nin söz konusu iki ülkenin NATO üyeliğine yaptığı itirazın Rusya'nın çıkarlarına hizmet ettiğini öne sürmesi üzerine Risch, "Hem İsveç hem Finlandiya, bize Türkiye ile görüşmelerini iyi niyetle yaptıklarını bildirdiler. Bu konuyu bu ülkelere bırakmak en iyisi. Ama şunu da söyleyelim, bu konu bir an önce kapanmalı." yorumunu yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Müsteşarı Karen Donfried ise yaptığı konuşmada Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının ittifakı daha da güçlendireceğini kaydederken Türkiye'nin dile getirdiği endişelere de değindi.
"Türkiye'nin terör konusundaki meşru endişelerini tanıyoruz." ifadesini kullanan Donfried, NATO Genel Sekteri Jens Stoltenberg'in de bu konuda Ankara, Helsinki ve Stockholm ile görüşme sözü verdiğine dikkati çekti.
Donfried, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin tüm ülkelerin oyuyla sağlanacağına işaret ederek, "Tabii ki ABD de Türkiye gibi teröre desteği bitirmek istiyor, bu konuyu ciddiye alıyoruz. Benim anladığım kadarıyla bu 3 ülke arasındaki görüşmeler iyi gidiyor." görüşünü paylaştı.
Gelecek hafta Madrid'de yapılacak NATO zirvesine işaret eden Donfried, Türkiye ile yapılan görüşmelerin sonunda bu zirvede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin resmi belgelerin imzalanabileceğini kaydetti.
Donfried, Türkiye ile İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri konusunda yakın zamanda çözüme varılacağına inandıklarını sözlerine ekledi.
"FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN TUTUMU BİZİMKİYLE ÖRTÜŞÜYOR"
Öte yandan Senatör Menendez'in ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği destek konusunda oturumda açıklama yaptı.
Menendez, "Gerçek şu ki PKK ve SDF (YPG) konusunda Finlandiya ve İsveç'in tutumu bizim tutumumuzla örtüşüyor. Bildiğiniz gibi bu örgütler bize DEAŞ ile mücadelemizde yardım etti. Bu nedenle tüm tarafları çalışmaya davet etmek biraz ikiyüzlülük oluyor. Tabii ki birlikte çalışıp bir çözüme varmaları çok iyi olur ama Türkiye'nin onlardan ne almak istediğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
Senatör Chris Van Hollenda da, Türkiye'nin kaygılarının 'so-called' (sözde) olduğunu öne sürerek, ABD'nin de SDF'ye destek verdiğini dile getirdi.
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