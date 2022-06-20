ABD seçmeninin %58'ine göre Kongre baskınında suç Trump'ın

AA

ABC Haber/Ipsos tarafından geçen hafta gerçekleştirilen ankete katılan her 10 kişiden yaklaşık 6'sı, Trump'ın "6 Ocak Kongre baskını isyanına teşvikten" yargılanması gerektiğini söyledi.

Ulusal bazda nüfusu temsilen ankete katılan yetişkinlerin yüzde 58'i, Trump'ın Kongre baskınında "büyük ölçüde" veya "iyi miktarda" sorumluluk taşıdığı görüşünü savundu.

Nisanda yapılan benzeri bir ankette ise katılımcıların yüzde 52'sinin, Trump'ın Kongre baskını nedeniyle yargılanması gerektiğini söylediğine dikkat çekildi.

Ankete katılan her 10 Amerikalıdan 6'sı, baskını soruşturan Kongre'deki komitenin adil ve tarafsız bir inceleme yürüttüğüne inandığını kaydetti.