ABD seçimlerinde genç nüfus kritik rol oynayacak

ABD'de yapılan ankette, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine 18-29 yaş grubundaki seçmenlerden rekor düzeyde bir katılım beklendiği belirtildi.
Harvard Kennedy Okulu Siyaset Enstitüsü tarafından yapılan "Güz 2020" anketinde, söz konusu yaş aralığındaki Amerikalı genç nüfusun yüzde 63'ünün bu seçimlerde "kesinlikle oy kullanacağını" aktardığı kaydedildi.
Aynı yaş grubunun, 2016'daki ABD Başkanlık seçimlerine yüzde 47 oranında katılım sağladığına da işaret edildi.
Siyaset Enstitüsü Direktörü Mark Gearan, bu yıl seçimlere eşi görülmemiş bir şekilde ilgi duyulduğunu belirterek, "Genç Amerikalılar, sağlık hizmetlerinden ırksal ve sosyal adalete kadar günlük yaşamlarını etkileyen konuların sandıktan geçtiğini fark ediyor." ifadesini kullandı.
IRKÇILIK, SAĞLIK SERVİSİ, ÇEVRE
Ankete katılan gençlerden, kendisini "Demokrat Partili" olarak tanımlayanların yüzde 86'sı hükümetin ırkçılık konusunda mevcut durumdan daha fazla ilerleme kaydetmesini isterken, Cumhuriyetçi gençlerde ise bunu isteyenlerin oranı yüzde 50 olarak belirlendi.
Yine Demokrat gençlerin yüzde 85'i ülkedeki sağlık servisi konusunda hükümetin daha iyi çalışması gerektiğini belirtirken, Cumhuriyetçi gençlerde böyle düşünenlerin oranı yüzde 55'te kaldı.
Aynı şekilde ankette Demokrat Partili gençlerin yüzde 84'ü çevre sorunlarına önem verilmesini gündeme getirdi, Cumhuriyetçi gençlerin ise yüzde 50'si bu konuya katıldıklarını kaydetti.
GENÇLERİN BAŞKAN TERCİHİ BIDEN
Ankete katılan gençlerin yüzde 50'si Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden'a oy vereceğini açıklarken, ABD Başkanı Donald Trump'a destek vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 26'da kaldı.
Siyaset Enstitüsünün martta gerçekleştirdiği benzeri ''Bahar 2020'' anketinde Biden'a yönelik yüzde 34 olan olumlu bakışın, bu ankette yüzde 56'ya çıktığına vurgu yapıldı.
Joe Biden'a martta gösterilen yüzde 47 olumsuz yaklaşımın son ankette yüzde 41'e düştüğü ve genç Latin nüfus arasında mart ayındaki yüzde 38'lik olumlu yaklaşımın bu ankette yüzde 55'e çıktığının altı çizildi.
Anket, 23 Eylül-11 Ekim arasında ülke genelindeki 18-29 yaş arası 2 bin 26 kişi üzerinde İngilizce ve İspanyolca olarak yapıldı.
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