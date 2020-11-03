Burçak Orçun borcun@haberturk.com

ABD 59. Başkanını seçmeye, oldukça tartışmalı ve sıcak bir atmosferde hazırlanıyor. Ülkedeki seçim sistemi dolayısıyla oy farkının çok fazla anlam ifade etmediği bir süreçte asıl mesele bazı önemli eyaletlerdeki delegelerin oylarını almak. Bu noktada ise mevcut başkanı Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden için Florida kritik bir eyalet olarak öne çıkıyor. Habertürk Yazarı Oray Eğin bu durumu “Florida’yı alan kazanacak ancak iki daydan biri alamazsa bu kez sandalye hesaplarının nasıl sonuçlanacağını bilemiyoruz çünkü çok fazla değişken var. İlk defa bir ABD seçimlerinde sonucu tahmin etmek çok zor” sözleriyle değerlendirdi.

Voice Of America Türkçe Muhabiri Dilge Timoçin ise “Bir aday başkan seçilmek için ABD genelindeki 538 delegenin 270’ini almak zorunda. Nüfusu kalabalık ve delege sayısı çok eyaletler öne çıkıyor. Bunların başında da Florida geliyor. 1924’ten beri Florida eyaletini kazanmamış bir aday başkan seçilmedi ABD’de bu nedenle Florida tam bir çekişmeli eyalet” şeklinde konuştu.

"İÇ SAVAŞ" TEHLİKESİ

Seçim sürecine girildiği andan itibaren her iki adayın da birbirlerine yönelik ağır hakaretleri ve suçlamaları sık sık gündeme gelirken, özellikle Trump’ın aşırı sağcı destekçisi Proud Boys grubuna yönelik “Hazır bekleyin” sözleri oldukça tartışma yarattı. Konuyu köşesinde de ele alan Eğin “Trump seçim gecesi Florida’yı kaybederse Pensilvanya’ya bakacak. Burada da Biden önde gidiyorsa belki o sayımın engellenmesi için yargıya başvuracak, belki protestolar olacak, belki sayım işlemini yapan insanlara protestocular baskı yapacak, dolayısıyla bir kaos senaryosundan da bahsedilebilir. Bu işin silahla ya da iç savaşla bile bitebilme ihtimali var ne yazık ki” ifadelerini kullandı.

Timoçin ise “Öyle çekişmeli bir seçim ki ve kritik eyaletlerdeki oranlar birbirine o kadar yakın ki eğer başa baş bir şekilde bir aday diğerini geçerse 3 Kasım’da sonuçlar açıklanmayabilir. Sadece Trump’ın değil Biden’ın da itiraz etmesi mümkün. Bu işin yargıya hatta Anayasa Mahkemesine gitmesi de mümkün olabilir, günler hatta haftalar sürebilir” yorumunda bulundu.

TÜRKİYE İÇİN HANGİSİ?

ABD seçimleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli gündem maddelerinden biri. Ve en çok tartışılan konu da mevcut başkan Donald Trump seçilirse mi, yoksa Demokrat aday Joe Biden seçilirse mi Türkiye için daha olumlu bir sonuç olur? sorusu… ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki samimi ilişkiye dayanarak Biden’ın seçilmesi durumunda kötü bir senaryo ile karşı karşıya kalınabileceği yorumları ise ağırlıkta.

Peki süreci yakından takip eden gazetecilerin bu konudaki yorumları ne? Biden’a yönelik kuşkuculuk ve ‘her şey çok kötü olacak’ algısının yanlış olduğunu belirten Oray Eğin “Şahsi yürüyen ilişkilerde karşı taraf sağı solu belli olmayan bir kişilik olduğu için bu istikrarlı bir ilişki olmayabilir. Biden ile kurumlar bazında bir ilişki kurulabilir, dolayısıyla bu daha dengeli ve tutarlı bir ilişki olabilir. Biden ile daha sağlam bir ilişki kurulma ihtimali var” dedi. Uluslar arası ilişkilerde dostlukların değil çıkarların ön planda olduğuna dikkat çeken Timoçin ise ”Biden’ın dış politika ve uluslar arası ilişkiler deneyimine bakarsak Türkiye’nin NATO, Ortadoğu ve bölge ekonomisi için ne kadar önemli olduğunun farkında. Trump’ın çıkarlarına uymayan bir durumda Türkiye’ye arkasını dönmemek için herhangi bir nedeni yok” şeklinde konuştu.