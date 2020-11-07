ABD seçimi izlerken, koronayı unuttu: Rekor üstüne rekor

Günlük vaka artış sayısı, ekim ayı ortasında 50 binli sayılarda seyrederken, iki hafta içinde hızla yükselerek, ABD başkanlık seçimleri için sandık başında oylamanın başladığı salı sabahı itibariyle 90 binin üzerine çıktı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yayınlanan istatistiklerde ise ülkedeki pozitif vaka ortalaması son 7 günde 100 bin kişide 28,4 iken, Kuzey Dakota eyaleti 100 bin kişide 171'i geçen vaka sayısı ile virüsün en hızlı yayıldığı eyalet oldu.
Kuzey Dakota'yı, 100 binde 132 vaka ile komşu eyalet Güney Dakota takip ederken, 100 binde 90,6 vaka ile Wisconsin eyaleti de 3. sırada yer aldı.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki verilere göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 129 bin 532 artışla 9 milyon 934 bin 653'e ulaştı.
ABD'de perşembe günü Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 108 bin, çarşamba günü ise 125 binin üzerinde seyretmişti.
CAN KAYBI SAYISINDAKİ ARTIŞ DA HIZLANDI
ABD'de Kovid-19 salgınında günlük pozitif vaka sayıları ile virüs kaynaklı can kaybı sayısında da paralel bir artış yaşandığı, son bir haftada çoğunlukla günlük ölümlerin binli rakamlarla ifade edilmeye başlandığı görüldü.
Ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bu sabah itibariyle, 1225 artışla 241 bin 98'e ulaşırken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 342 bini, toplam test sayısı ise 153 milyonu geçti.
ABD başkanlık seçiminin yapıldığı 3 Kasım sabahı ülke genelinde Kovid-19'dan hayatını yitirenlerin sayısı 526 olarak kaydedilirken, 4 Kasım'da bu rakam 1646, 5 Kasım'da ise 1196 olarak kayıtlara geçmişti.
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