ABD seçim sonuçlarında son durum

ABD seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. ABD'yi dört yıl boyunca yönetecek olan ismi seçmek için milyonlarca ABD'li oy kullandı. Açıklanan ABD seçim sonuçlarının ardından, Joe Biden taraftarlarına sabırlı olmalarını, seçimi kazanacaklarını söylerken, Donald Trump Kuzey Carolina'da oy sayımının bir anda durduğunu belirterek seçimlere hile karıştırıldığını iddia etti ve Yüksek Mahkemeye gideceklerini belirtti. İşte haberturk.com ABD seçim sonuçları canlı takip sayfası ve ABD seçim sonuçları hakkında tüm detaylar...
ABD SEÇİM SONUÇLARINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA
ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Amerikan halkı, ABD'nin yeni başkanının yanı sıra Kongrenin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 üyeli Senatodaki 35 sandalye için de oy veriyor.
Üç farklı saat dilimi olan ülkede, oy verme işlemlerinin başlaması ve bitişi eyaletlere göre değişecek.Doğu yakasındaki saat dilimi esas alındığında oy verme işlemi, New York ve Virginia'da saat 06.00'da (TSİ 14.00),en kritik eyaletler olan Florida ve Pennsylvania ile başkent Washington DC'de saat 07.00'de (TSİ 15.00) başladı.
Başkent Washington DC'deki oy kullanma merkezlerinde seçmenler, seçim merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Sandıklar, Virginia ve Florida'da 19.00'da (TSİ Çarşamba 03.00),Washington DC ve Pennsylvania'da 20.00'da (TSİ Çarşamba 04.00),New York'ta ise 21.00'de (TSİ 05.00) kapanacak.
Sandıkların kapanmasının ardından sayım işlemine geçilecek olsa da, seçimin başa baş geçmesi durumunda posta ile verilen oyların fazlalığı nedeniyle kesin sonuçların ne zaman belli olacağı yönündeki belirsizlik sürüyor.
ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDE? DONALD TRUMP MI JOE BİDEN MI?
ABD'de şu ana kadar resmi olmayan sonuçlara göre 50 eyaletin 41'inde seçimin galibi belli oldu. Açıklanan ilk sonuçlara göre Joe Biden fazla delege sayısı ve toplam oyda önde görünüyor ancak Donald Trump, Florida ve Teksas gibi kritik eyaletleri kazandı.Cumhuriyetçiler Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Kuzey Carolina, Georgia ve Alaska'da seçimi önde götürüyor. Demokratlar ise Maine, Arizona ve Nevada'da eyaletlerinde ipi göğüslüyor.
Ülkede tüm hızıyla devam eden seçimlerde "Kim Kazanır?" başlığıyla açılan bahislerde ibre sabah saatlerinde Donald Trump´a dönmüştü. Daha önce yüzde 57,4 Joe Biden-yüzde 42,1 Donald Trump olarak belirlenen bahislerde Trump´ın oranı yüzde 63,7´ye yükselirken; Biden´ın oranı ise yüzde 35,8´e gerilemişti.
ABD BAŞKANI OLABİLMEK İÇİN 270 DELEGE ŞARTI
Amerikalı seçmen, sandığa gittiğinde doğrudan yeni başkanı ve yardımcısını değil bu ikiliyi seçecek olan seçiciler kurulu delegelerine oy veriyor. Dolayısıyla seçimin sonucunda bir başkan adayının aldığı oy sayısı değil kazandığı delege sayısı belirleyici oluyor. 'Electoral Collage' denilen seçiciler kurulu Senato ve Temsilciler Meclisinin toplam üye sayısı olan 538 delegeden oluşuyor. Delegele sayısı 270'e ulaşan başkan adayı seçimin de galibi oluyor.
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