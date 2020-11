Amerika Birleşik Devletleri ( ABD) seçim sonuçları için geri sayım başladı. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden'ın yarıştığı ABD Başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusu merak ediliyor. Seçim anketlerinde ise hangi adayın önde olduğu en çok merak edilen konular arasında. Peki ABD Başkanlık seçimini kim kazanacak? Trump mı, Biden mı? 2020 ABD seçim sonuçlarına dair ayrıntılar...

ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD'de başkanlık ve kongre seçimleri 3 Kasım'da yapılacak. Aynı gün, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı için de oy kullanılacak.

ABD SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP

ABD'nin dört yıl başkanlığını yapacak ismin belli olacağı seçimlerde sonuçlar, Türkiye saati ile 3 Kasım Salı'yı 4 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece açıklanacak. Ancak corona virüsü sebebiyle seçimlerde posta yoluyla oy kullanma imkanı da olduğu için seçim sonuçlarının açıklanması uzun süre de alabilir.

ABD'de Başkanlık seçimlerinde sandığa gitme Türkiye saatiyle 14:00 itibariyle başladı. Daha önce eyaletlere göre değişkenlik göstermekle birlikte birçok insan posta yoluyla ya da belirli merkezlere giderek oylarını kullanmışlardı. Bugün ise eyaletlerde sandıkların kapanmasından sonra oyların sayımına başlanacak.

Aradaki zaman farkı ve yasal farklılıklar dolayısıyla eyaletlerdeki sandık kapanış saatleri ve oyların sayılmaya başlanması da birbirinden farklılaşıyor. Fakat Türkiye saatiyle yarın sabah 09:00 gibi Başkanlık seçiminin resmi olmayan sonuçlarının yavaş yavaş ortaya çıkacağı düşünülüyor.

03:00 TSI (ABD Doğu Zaman Dilimi 07:00 PM)

Georgia, Indiana, Kentucky, South Carolina, Virginia, Vermont

Demokratlar 1960 yılından beri Georgia’da sadece üç kere kazanabildi. Joe Biden’ın Georgia’da elde edeceği bir zafer güçlü bir başlangıcın işaretlerini verecektir.

03:30 TSI (07:30 PM)

North Carolina, Ohio, West Virginia

Trump bu üç eyaletin tümünde zafer kazanmalı.

Biden ise son 10 seçide sadece Obama zamanında Demokratlar tarafından kazanılan North Carolina’yı almak zorunda.

04:00 TSI (08:00 PM)

Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Maine, Massachusetts, Maryland, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, District of Columbia

Florida her iki aday için de kritik öneme sahip. İki aday da Florida alındığı takdirde Başkanlığın yolunun açılacağını düşünüyor. Biden kampanya konuşmaları sırasında “Florida’yı kazanacağız ve herşey bitecek.” demişti.

04:30 TSI (08:30 PM)

Arkansas

Arkansas’ta Cumhuriyetçilerin kazanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

05:00 TSI (09:00 PM)

Arizona, Colorado, Kansas, Louisiana, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Mexico, New York, North Dakota, South Dakota, Texas, Wisconsin, Wyoming

Biden eğer Arizona, Michigan ve Wisconsin’de kazanabilirse Trump’ın hanesine güçlü bir darbe vurmuş olur. Bunun bir adım ötesiyse Texas’ta Biden’ın bir galibiyet elde etmesi olur, böylece Trump’ı farkla mağlup edebilir.

Trump içinse Michigan’ı kazanmak en zor ve aynı zamanda en önemli hedef.



06:00 TSI (10:00 PM)

Iowa, Montana, Nevada, Utah

Trump çiftçilere rekor sübvansiyon sağlayarak Orta Batı ve Güney bölgesindeki kilit kırsal tabanını destekledi. Bu seçimlerde de Iowa’yı elinde tutarken Nevada’yı kazanmak Trump için iyi olacaktır.

Bıden içinse tam tersi olarak Nevada’yı elinde tutmaya devam ederken Iowa’yı kazanmak başkanlığa giden yolu açacaktır.

07:00 TSI (11:00 PM)

California, Idaho, Oregon, Washington

Alaskalılar ve Hawaiililer hala oy kullanmaya devam ederken bazı televizyon kanalları ya da ajanslar sonuçların belirginleşmeye başlamasıyla Başkanlık yarışının sonucunu açıklayabilir. Obama 2008 yılında 07:00 TSI (11:00 ET PM) saatinde zaferini ilan etmişti.

HANGİ ADAY ÖNDE?

ABD'de yapılan tüm anketlerin ortalamasını alan analiz sitesi Real Clear Politics'de ulusal anketlerde Demokrat Joe Biden, Cumhuriyetçi Trump'ın 6,5 puan önünde görünüyor.

Kritik eyaletlere bakıldığında da Kuzey Carolina haricindeki tüm eyaletlerde Biden'ın üstünlüğü dikkati çekiyor. Kuzey Carolina'da Trump'ın, rakibi Biden'ın 0,6 puan önünde olduğu belirtiliyor.

Biden, en kritik eyaletlerden Florida'da 1, Pennsylvania'da 4,2 puan önde görünüyor. Diğer kritik eyaletlerden Michigan'da 5,1, Wisconsin'de 6,6, Arizona'da ise 1 puan üstünlüğü bulunuyor.

SALINCAK EYALETLERİN ÖNEMİ

ABD Başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. "Delegeler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, Başkan olmaya hak kazanıyor.

Burada toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.

Bu sistemde, ABD'de seçimin kaderini Cumhuriyetçi ile Demokratlar arasında gidip geldikleri için "salıncak" olarak adlandırılan eyaletler belirliyor.

Başkanlık için ulaşılması gereken toplam 270 delege sayısının 101'ini teşkil eden 6 salıncak eyalette 2020 seçimlerinde en önemli iki eyalet olarak Pennsylvania ve Florida öne çıkıyor.

TÜRKİYE İÇİN HANGİSİ?

ABD seçimleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli gündem maddelerinden biri. Ve en çok tartışılan konu da mevcut başkan Donald Trump seçilirse mi, yoksa Demokrat aday Joe Biden seçilirse mi Türkiye için daha olumlu bir sonuç olur? sorusu… ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki samimi ilişkiye dayanarak Biden’ın seçilmesi durumunda kötü bir senaryo ile karşı karşıya kalınabileceği yorumları ise ağırlıkta.

Peki süreci yakından takip eden gazetecilerin bu konudaki yorumları ne? Biden’a yönelik kuşkuculuk ve ‘her şey çok kötü olacak’ algısının yanlış olduğunu belirten Oray Eğin “Şahsi yürüyen ilişkilerde karşı taraf sağı solu belli olmayan bir kişilik olduğu için bu istikrarlı bir ilişki olmayabilir. Biden ile kurumlar bazında bir ilişki kurulabilir, dolayısıyla bu daha dengeli ve tutarlı bir ilişki olabilir. Biden ile daha sağlam bir ilişki kurulma ihtimali var” dedi. Uluslar arası ilişkilerde dostlukların değil çıkarların ön planda olduğuna dikkat çeken Timoçin ise ”Biden’ın dış politika ve uluslar arası ilişkiler deneyimine bakarsak Türkiye’nin NATO, Ortadoğu ve bölge ekonomisi için ne kadar önemli olduğunun farkında. Trump’ın çıkarlarına uymayan bir durumda Türkiye’ye arkasını dönmemek için herhangi bir nedeni yok” şeklinde konuştu.

Biden ile Obama Michigan'da ortak program düzenledi

Öte yandan anketlerde Trump'ın önünde gözüken Demokrat aday Joe Biden ise eski ABD Başkanı Barack Obama ile birlikte bir diğer kritik eyalet olan Michigan'da ortak etkinliğe katıldı.

Pennsylvania'da seçim çalışmalarını sürdürecek olan Biden'ın 3 Kasım'da kendi memleketi olan Delaware'de olacağı açıklandı.