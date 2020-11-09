ABD seçim sonuçları: CNN'e göre eşi ve damadı Trump’tan yenilgiyi kabul etmesini istedi, iki oğlu ise direniyor

Amerikan CNN Televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim yenilgisinin ailesini böldüğünü öne sürdü. CNN'e göre eşi Melania Trump ve damadı Jared Kushner, Trump'a yenilgiyi kabul etmesi tavsiyesinde bulundu. İki oğlu ise Trump'a "mücadeleye devam etmesi" telkininde bulunuyor.
CNN iki kaynağa dayanarak damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner, Trump'tan seçim yenilgisini kabul etmesini istediğini duyurdu.
Televizyon, aileyi tanıyan bir başka kaynağa dayanarak da Melania Trump'ın "Yenilgiyi kabul etme zamanın geldi" dediğini aktardı.
Trump'ın iki yetişkin oğlu Donald Jr. ve Eric Trump ise Cumhuriyetçi Parti ve destekçilerini ve sonuçlara mahkemeler nezdinde itiraz edilmesi için Cumhuriyetçi Parti'nin ileri gelenlerini seferber etmeye çalışıyor.
'Ölüler oy kullandı' iddiası
CNN'e göre, Trump'ın ikinci dönem görev yapma hakkının "çalındığını" öne süren kampanya sorumluları bu tezlerini desteklemek için seçimlerde ölmüş kişiler adına oy kullanıldığı iddialarını gündeme getirecek ve oyların yeniden sayılmasını isteyecek.
Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich ve eski Ulusal İstihbarat Başkanı Richard Grenell gibi bazı önde gelen Cumhuriyetçi Partililer Michigan'daki seçimle ilgili benzer iddialarda bulunmuştu.
Geçen hafta internette Michigan'da adlarına oy kullanıldığı öne sürülen 14 bin kişilik bir liste dolaşmıştı.
Listede bu kişilerin adları, doğum tarihleri ve posta kodları bulunuyor. Ancak CNN, bu listeyi incelediği ve iddiaları destekleyecek hiçbir bulguya ulaşamadığını duyurdu.
CNN'e göre inceleme için önce listedeki ilk 25 kişi seçildi. Ardından rastgele 25 kişi daha incelendi. Buna göre bu 50 kişiden 37'sinin gerçekten ölü olduğu tespit edildi ancak hiçbirisi adına oy kullanılmadığı belirlendi. Bu kişilerden beşinin hayatta olduğu, kalan sekiz kişinin ise oy kullanmadığı anlaşıldı.
ABD Başkanı Donald Trump seçimlerden önce Beyaz Saray'daki bir basın toplantısında kaybetmesi halinde yönetimi barışçıl bir şekilde Joe Biden'a teslim edip etmeyeceği sorusuna "Neler olduğuna bakacağız" yanıtını vermişti.
Biden da Haziran'da bu yöndeki endişesini dile getirmiş ve böyle bir durumda Trump'ın Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde zorla çıkarılacağını söylemişti.
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