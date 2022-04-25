ABD Savunma Bakanı: Rusya, Ukrayna'da başarısız

Austin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile pazar akşamı Ukrayna'ya basına bilgi vermeden ziyaret gerçekleştirdi.
İkili, başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Blinken, Zelenskiy'ye ABD'nin Ukrayna, Orta ve Doğu Avrupa ile Balkan bölgesindeki diğer 15 ülke için 713 milyon dolardan fazla Dış Askeri Finansman (FMF) sağlamayı planladığını söylediği kaydedildi.
Bu finansman paketinde 2022 tarihli Ukrayna Ek Tahsisat Yasası gereğince Ukrayna'ya sağlanacak 650 milyon dolarlık finansmanın da dahil olduğu bildirilen açıklamada, bu paketin de 322 milyon dolardan fazlasının Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rusya'nın operasyonuna karşı koymak için askeri yardım olarak sağlanacağı aktarıldı.
Açıklamada, "Ek olarak, Bakan Blinken Başkan Zelenskiy'ye, Bakanlığın 24 Nisan'da Kongre'ye Ukrayna için standart dışı mühimmat için 165 milyon dolara kadar Dış Askeri Satış bildirimi yaptığını söyledi." ifadesi kullanıldı.
BLINKEN VE AUSTIN POLONYA'DA KONUŞTU
İki ABD'li bakan Kiev ziyareti dönüşü Polonya'da ABD basın kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın şu anda ABD'nin Bratislava Büyükelçisi Bridget Brink'i Kiev Büyükelçiliğine aday gösterdiğini hatırlatarak, "Amerikan diplomatların gelecek haftadan itibaren Ukrayna'ya döneceğini" söyledi.
ABD'li Bakan, "Diplomatlar Kiev'deki büyükelçiliği yeniden açmaya yönelik süreci başlatacak. Bunun birkaç hafta içinde gerçekleşeceğini düşünüyorum, beklentim bu. Görüşmelerini yapıyoruz, dikkatli, başta personelimizin güvenliğini düşünerek yapıyoruz." dedi.
Ukrayna-Rusya savaşına yönelik Washington'un stratejisine değinen Blinken, şu ifadeleri kullandı:
"Uygulamaya koyduğumuz, Ukrayna'ya büyük destek, Rusya'ya karşı büyük baskı, bu çabalara katılan 30'dan fazla ülke ile dayanışma stratejisi gerçek sonuçlar doğuruyor ve Rusya'nın savaş hedefleri konusunda başarısız olduğunu, Ukrayna'nın başarılı olduğunu görüyoruz. Rusya, Ukrayna'yı tamamen boyunduruk altına almak, egemenliğini elinden almak, bağımsızlığını elinden almak gibi ana hedefler peşindeydi. Bu başarısız oldu. Ordusunun ve ekonomisinin gücünü ortaya koymaya çalışıyor. Elbette tam tersini görüyoruz. Çarpıcı biçimde düşük performans gösteren bir ordu; yaptırımlar sonucu Rusya'dan kitlesel bir göç, yani karmakarışık bir ekonomi gözlemliyoruz."
Blinken, son zamanlarda oldukça bölünmüş olan NATO'nun bu savaş sayesinde yeniden kenetlendiğini, hatta üyelik için ülkelerin başvurmaya başladığını gördüklerini söyledi.
"RUSYA'NIN ZAYIFLADIĞINI GÖRMEK İSTİYORUZ"
Toplantının oldukça verimli geçtiğini belirten Austin de Ukrayna'da ölenler için Zelenskiy'e taziyelerini ilettiğini belirtti ve "Ayrıca profesyonelliklerine ve demokrasilerini savunmaya olan bağlılıklarına olan hayranlığımızı dile getirdik. Bunu yerinde görmek olağanüstüydü." dedi.
Rusya'nın oldukça büyük kayıplar verdiğini, Rus ordusunun ekipman, silah ve asker kaybını kolay kolay telafi edemediğini anlatan Austin, "Ukrayna'nın egemen bir ülke, egemen topraklarını koruyabilen demokratik bir ülke olarak kaldığını görmek istiyoruz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ederken yaptıklarını yapamayacak kadar zayıfladığını görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!