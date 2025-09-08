Habertürk
        ABD Savunma Bakanı Porto Riko'da | Dış Haberler

        ABD Savunma Bakanı Porto Riko'da

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, uyuşturucuyla mücadeleye dair denetimlerde bulunmak üzere Porto Riko'ya gitti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 23:47 Güncelleme: 08.09.2025 - 23:59
        ABD Savunma Bakanı Porto Riko'da
        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Karayipler bölgesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çeşitli temas ve denetimlerde bulunmak üzere Porto Riko'ya gitti.

        Porto Riko Valisi Jenniffer Gonzales, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, havalimanında karşıladığı ABD Savunma Bakanı Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Caine'nin fotoğraflarını yayımladı.

        Gonzalez, "Trump ve yönetimine, Porto Riko'nun ABD'nin ulusal güvenliği ve yarımküremizdeki uyuşturucu kartellerine karşı mücadelede sahip olduğu stratejik değeri takdir ettikleri için teşekkür ederiz." diye yazdı.

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun uyuşturucu kartellerini kolladığını savunan Gonzalez, Amerikalıları ve Porto Riko'yu korumak için sınırları güvence altına alan ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele eden ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını desteklemekten gurur duyduğunu vurguladı.

        ABD medyası, Hegseth ve Caine'nin herhangi bir resmi duyuru yapmadan Porto Riko'yu ziyaret ettiğini yazdı.

        Trump yönetiminin Latin Amerika'daki uyuşturucu kartellerini hedef alan operasyonları artırmayı planladığı vurgulanan haberlerde, bu kapsamda Pentagon'un Porto Riko'yu askeri amaçla kullanmak istediği değerlendirmesi yapıldı.

        Haberlerde, ABD donanmasına ait bazı gemiler ile piyadelerin katılımıyla ABD ile Venezuela arasındaki ada ülkesi Porto Riko'da 31 Ağustos'tan beri askeri tatbikatın devam ettiği belirtildi.

        Venezuela'ya yalnızca 800 kilometre uzaklıktaki Porto Riko kıyılarında süren tatbikata, USS Iwo Jima amfibi hücum gemisi, 2 amfibi çıkarma gemisinde konuşlu 4 bin 500 asker ve "Arleigh Burke" sınıfı destroyerlerin katıldığı kaydedilmişti.

        Karayipler'deki hareketlilik

        ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

        ABD, bu bağlamda ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson adlı savaş gemilerini göndermişti.

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücü seferber ettiğini ve "herhangi bir saldırıyı püskürtmeye" hazır olduğunu açıklamıştı.

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

