ABD Savunma Bakanı'ndan İsrail'de Netanyahu yönetimine 'sivillere zarar vermeyin' çağrısı
ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail'e 'sivillerin korunması ve Gazze'ye insani yardıma izin verilmesi' çağrısı yaptı. Austin, Yemen'deki Husilerin İsrail-Filistin çatışmasının ardından Kızıldeniz'deki gemileri hedef almasını ise, 'pervasız ve tehlikeli' olarak değerlendirdi.
ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail-Filistin çatışması ve Yemen'deki Husilerin İsrail-Filistin çatışmasının ardından Kızıldeniz'deki gemileri hedef almasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İsrail'i sivilleri koruması ve Gazze'ye insani yardıma izin vermesi konusunda çağrı yapan Austin, Batı Şeria'nın 'çok acil bir şekilde' istikrara kavuşması gerektiğini vurguladı.
Yahudilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere saldırılarının sona ermesi gerektiğini söyleyen Austin, "İsrail'e 'iki devletli çözüm' çağrımızı yineledik" dedi.
Lübnan'daki Hizbullah'ı da uyaran Austin, "Çatışmayı genişletmeyin" ifadesini kullandı.
Husilere karşı koalisyon
Husilerin saldırılarını, 'pervasız, tehlikeli ve uluslararası hukukun ihlali' olarak niteleyen Austin, "Husi tehdidine karşı koalisyon kuruyoruz" açıklamasını yaptı.
Austin, koalisyonun içindeki devletlerin savunma bakanlarının yarın görüşeceğini duyurdu.
Fotoğraflar: AA