ABD Savunma Bakanı Llyod Austin mesane sorunu nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı

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Pentagon, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in "acil mesane sorunu" nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve görevlerini yardımcısına devrettiğini açıkladı. 70 yaşındaki Austin, Virginia'daki Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

Pentagon Austin'in görevlerini Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'e devrettiğini de belirten ayrı bir açıklama yayımladı.

Austin'in hastanede ne kadar kalacağı henüz bilinmiyor.

ABD Savunma Bakanı, kendisine prostat kanseri teşhisi konulduktan sonra Aralık ve Ocak aylarında hastanede kaldığını açıklamadığı için hakkında inceleme başlatılmıştı.

Bundan bir süre sonra hastane, Austin'e yapılan testlerin ardından "destekleyici bakım ve yakın takip için" yoğun bakım ünitesine kabul edildiğini açıkladı.

Doktorları, mesane sorununun kanser tedavi sürecini etkilemeyeceğini söyledi.

Austin'in, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak Çarşamba günü yapılacak bir toplantı için bu hafta Brüksel'e gitmesi planlanıyordu ancak durumunun buna izin verip vermeyeceği bilinmiyor.

Austin, 2023 sonunda kanser tedavisi kapsamında ameliyat olmuştu.

İşleme bağlı komplikasyonlar nedeniyle yılbaşı günü bacağında, kalçasında ve karnında şiddetli ağrı şikayetiyle tekrar hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan değerlendirmede idrar yolu enfeksiyonu tespit edilmiş ve iki haftadan uzun süre hastanede kalmıştı.

Biden yönetimi ve üst düzey savunma yetkilileri Austin'in hastalığının ciddi olduğunu Ocak ayında yeniden hastaneye kabul edildikten üç gün sonra öğrendi.

ABD Savunma Bakanı geçen hafta düzenlediği basın toplantısında tedavi sürecini planlı olarak saklamadığını, personeline bu yönde talimat vermediğini söyledi.

Austin yine de, gerekli uyarıyı yapmadığı için "derin üzüntü duyduğunu" ve ABD Başkanı Joe Biden'dan kişisel olarak özür dilediğini söyledi.

Savunma Bakanı, ABD ordusunun komuta zincirinde Başkan'ın hemen altında yer alıyor ve kabinenin en önemli üyelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Şeffaflık ve güvenlik konusundaki endişeleri artıran olayın ardından Austin'in hastalığı ve hastanede kalış süreciyle ilgili üç ayrı inceleme başlatıldı.

ABD Başkanı Biden, bakanının liderliğine güvendiğini söyleyerek Austin'in yanında durdu, ancak hastalığının ciddiyetini açıklamamış olmasının "ideal olmadığını" da ekledi.

Austin, 2020'de ABD'nin ilk Afrikalı-Amerikalı savunma bakanı olmuştu.

Pentagon, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in prostat kanseri olduğunu açıkladı