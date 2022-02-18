ABD ve Rusya Savunma Bakanları telefonda görüştü

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Rusya'dan yapılan açıklamaya göre bugün ABD Savunma Bakanı Austin ile Rusya Savunma Bakanı Şoygu telefonda uluslararası güvenlik krizini görüştü.

Bakanlar daha önce 12 Şubat’ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti. Görüşmede ikili ilişkiler ve güvenlik konularını ele alınmıştı.