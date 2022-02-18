ABD ve Rusya Savunma Bakanları telefonda görüşecek

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Rusya'dan yapılan açıklamaya göre bugün ABD Savunma Bakanı Austin ile Rusya Savunma Bakanı Şoygu telefonda Ukrayna-Rusya krizini görüşecek.

Bakanlar daha önce 12 Şubat’ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti. Görüşmede ikili ilişkiler ve güvenlik konularını ele alınmıştı.