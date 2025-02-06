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        Haberler Dünya ABD Savunma Bakanı Hegseth: "Başkan Trump, Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır" | Dış Haberler

        ABD Savunma Bakanı Hegseth: "Başkan Trump, Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır"

        ABD Savunma Bakanı Hegseth, ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yla görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Hegseth, Trump'ın Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır olduğunu, sorunu çözmek için yeni ve dinamik yollar aradığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 09:13 Güncelleme: 06.02.2025 - 09:13
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        "Trump Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır"
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        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır olduğunu, sorunu çözmek için yeni ve dinamik yollar aradığını kaydetti.

        Hegseth, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla ikili görüşmesi öncesinde basına kısa bir açıklamada bulundu.

        Trump'ın Gazze planı
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        ABD Savunma Bakanı olarak Başkan Trump'ın önerileri doğrultusunda "her seçeneği" değerlendirmeye hazır olduklarını kaydeden Hegseth, ABD yönetiminin çok kapsamlı ve üst düzey müzakereler yürüttüğünü dile getirdi.

        Hegseth, "Başkan Trump Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır. Çözülmesi mümkün görülmeyen sorunu çözmek için yeni, dinamik ve yaratıcı çözüm yolları arıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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        Gazze'ye ABD askerlerinin gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soruya cevaben Hegseth, "Ortaklarımız ve müttefiklerimizle hem diplomatik hem de askeri olarak tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        TRUMP'IN GAZZE'Yİ "DEVRALMA" PLANI

        Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

        Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

        Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.

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