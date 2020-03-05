05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Savunma Bakanı Esper, Taliban'ın yapılan anlaşmaya kısmen uyduğunu açıkladı:
- "Taliban, ABD ve koalisyon kuvvetlerine saldırmama konusunda anlaşmaya bağlı ancak Afgan kuvvetlerine yönelik şiddeti azaltmayı sürdürme konusunda değil"
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Taliban'ın ABD kuvvetlerine saldırmama konusunda sözünde durduğunu ancak Afgan kuvvetlerine yönelik şiddeti azaltma noktasında sözünü tutmadığını söyledi.
Bakan Esper, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde 2021 yılı savunma bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Katar'ın başkenti Doha'da geçen hafta ABD ile Taliban arasında anlaşma sağlandığı halde Taliban'ın Afganistan'da saldırı düzenlemeye devam ettiğine ilişkin bir soruya yanıt veren Esper, bu anlaşmanın Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki görüşmelerin başlamasının yolunu açmayı amaçladığını ve görüşmelerin beş gün içinde başlayacağını kaydetti.
Kabil yönetimi ile Taliban arasındaki görüşmeler konusunda "karışık sinyaller" aldıklarını belirten Esper, ABD'nin Afgan hükümetine bu süreçte askeri destek vermeye devam edeceği konusunda vaatte bulunduğunu ifade etti.
Esper, "Taliban, ABD ve koalisyon kuvvetlerine saldırmama konusunda anlaşmaya bağlı ancak Afgan kuvvetlerine yönelik şiddeti azaltmayı sürdürme konusunda değil." diye konuştu.
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Afganistanda olduğunu anlatan Esper, iki tarafın masaya oturması için tarafları bir araya getirmeye çalıştıklarını kaydetti.
Son günlerdeki saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Esper son 24 saatte bazı küçük saldırıların meydana geldiğini ve ABD hava unsurlarının Afgan kuvvetlerine destek olarak bu saldırıları püskürttüğünü ifade etti.
-Suudi Arabistan ABD'ye 113 milyon dolar uçuş parası ödedi
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'nin verdiği hava desteğinin maliyetini karşılamasına ilişkin bir soruya da yanıt veren Esper, Riyad'ın şu ana kadar ABD'ye yaptığı destek uçuşları için 113 milyon dolar ödediğini söyledi.
Esper, Suudi Arabistan'ın 38 milyon dolar daha ödeme yapacağını belirtti.
Hipersonik silahlar konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bakan Esper, ABD'nin gelecek yıllarda özellikle Pasifik bölgesinde hipersonik silah ve araçları konuşlandırmaya başlayacağını bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!