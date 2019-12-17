Esper: Ankara İncirlik'te ciddi ise bu NATO'nun sorunu

17 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekirse İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılabileceğine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Bu konu daha önce bana gelmedi. Ben de ilk kez gazetelerden gördüm ve dolayısıyla bundan tam olarak ne kastettiklerini ve ne ölçüde ciddi olduklarını mevkidaşımla konuşmam gerekir" dedi.
Esper, 2. Dünya Savaşı sırasında 5 bin Amerikan askerinin öldürüldüğü Ardenler Taarruzu'nun yıl dönümü için gittiği Lüksemburg'dan dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Senatosunun yaptırım tasarısına karşı Türkiye'nin İncirlik ve Kürecik'i Amerikan askerlerine kapatma konusundaki açıklamalarına ilişkin bir soruya yanıt veren Esper, Kürecik radar üssü konusunun NATO tarafından görüşülmesi gerektiğini kaydetti.
Esper, "Tabi öncelikle onların egemen bir devlet olduğunu söylemek gerekir. Dolayısıyla NATO veya yabancı kuvvetleri kendi topraklarında barındırma veya barındırmama konusunda doğal hakları var. Ancak dediğim gibi dediklerinde ciddi iseler bu bir ittifak meselesi olur, ittifaka olan bağlılığınızla ilgilidir" dedi.
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilen ATV-A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken İncirlik ve Kürecik'e ilişkin şu değerlendirmede bulunmuştu.
"Şimdi bunların hepsi bizim tasarrufumuzda olan kararlardır. Böyle bir kararı vermemiz gerektiği anda bu kararı alma yetkisi bize aittir. Yeri geldiği zaman otururuz, bütün heyetlerimizle beraber kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, kapatılması gerekiyorsa Kürecik'i de kapatırız. Bütün mesele, eğer karşımıza bizim yaptırımlar gibi tedbirlerin hayata geçirilmesi durumunda, biz de bunlara mütekabiliyet çerçevesinde gereken cevabı veririz. ABD'nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması her iki taraf için de çok önemlidir."
Türkiye'nin bir kabile devleti olmadığına vurgu yapan Erdoğan, "780 bin kilometrekarelik ve 2 bin yılı aşkın bir tarihe sahip olan Türkiye'ye bu tür yaklaşımları reva görmek karşılıksız kalacak bir şey değildir. Bunun için de ne gerekiyorsa, mütekabiliyet esasına dayalı olarak biz bu adımları atarız. Kaldı ki biz sizinle stratejik ortağız. Biz senle NATO'da ortak değil miyiz? Beraberiz. NATO'da beraber olduğumuza göre, yok model ortak, yok stratejik ortak, yapılanlar ne? Bu stratejik ortaklığa yakışıyor mu? Nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz, bunların oturup düşünmesi lazım. Bunlar farklı hareket etmeye devam ederlerse bizim de tabii ki buna karşı vereceğimiz cevabımız var." ifadelerini kullanmıştı.
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