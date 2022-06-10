ABD Savunma Bakanı: Tek Çin politikasına bağlıyız

ABD Savunma Bakan Austin, rekabeti sorumlu bir şekilde yönetme ve açık iletişim hatlarını sürdürme ihtiyacını tartıştı. Bakan Austin, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun kriz iletişimini iyileştirme ve stratejik riski azaltma konusunda kapsamlı diyaloga girmesinin öneminin altını çizdi.

Austin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Rusya'nın sebepsiz yere Ukrayna'yı işgali de dahil olmak üzere küresel ve bölgesel güvenlik konularını da görüştü. Bakan Austin Wei'ye, Tayvan İlişkileri Yasası, Üç ABD-Çin Ortak Bildirisi ve Altı Güvenceler tarafından yönlendirilen uzun süredir devam eden 'tek Çin' politikasına bağlı kaldığını yineledi.

Bakan, statükodaki tek taraflı değişikliklere karşı çıkarak Boğaz'da barış ve istikrarın önemini bir kez daha teyit etti ve Çin'i Tayvan'a yönelik istikrar bozucu eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

ABD Başkanı Biden geçen ay, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda buna askeri karşılık vereceklerini söylemişti. Bu açıklamadan sonra hem Beyaz Saray Sözcüsü hem de Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin tek Çin politikasının çizilmediğini dile getirerek, Başkan Biden'in açıklamasını düzeltmeye çalışmışlardı.