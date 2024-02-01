ABD Savunma Bakanı Austin, kanser tedavisiyle ilgili geç bilgilendirme krizi nedeniyle özür diledi

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Austin, sağlık durumunu başta Başkan Joe Biden ve Kongre olmak üzere kamuoyundan gizli tutmasıyla ilgili yapılan eleştirilere bugün Pentagon'da ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı.

Toplantı salonuna elektrikli golf aracı ile gelen ve yürümekte zorlandığı görülen Austin, geçirdiği operasyon sonrası henüz iyileşmediğini ve bacağında halen acı hissettiğini söyledi.

Austin, tedavisi ile ilgili süreç hakkında, "Çok açık konuşmak istiyorum, biz bunu doğru yönetemedik. Başkan'a (Biden), ekibime ve Amerikan kamuoyuna kanser teşhisimi söylemeliydim. Tüm sorumluluğu üstleniyorum. Ekip arkadaşlarımdan ve Amerikan halkından özür diliyorum." diye konuştu.

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Teşhis ve tedaviyle ilgili gelişmeleri geç bildirdiği için Başkan Biden'dan doğrudan özür dilediğini belirten Austin, diğer yandan personelinden hiç kimseye hastaneye kaldırıldığının Beyaz Saray'a iletilmemesi yönünde de bir talimat vermediğini savundu. Süreçle ilgili incelemenin devam ettiğini ve detaylar için raporunun beklenilmesi gerektiğini kaydetti.

Austin, kanser teşhisi ilk konulduğunda çok sarsıldığını ifade ederek "Bu mideme atılmış bir yumruk gibiydi. Ve açıkçası ilk olarak bunu gizli tutmayı istedim. Oldukça mahrem bir adam olduğum için haber olduğunu düşünmedim." dedi.

Bütün bunları "mazeret" değil "açıklama" olarak aktardığını söyleyen Austin, gazetecilerin soruları üzerine, Pentagon'da bir "gizlilik kültürü" yarattığını da düşünmediğini söyledi.

"Orta Doğu'da tehlikeli bir an"

Savunma Bakanı Austin, üç ABD askerinin öldüğü Ürdün-Suriye sınırındaki ABD üssüne yapılan saldırı ve nasıl karşılık verileceği konusunda da soruları cevapladı.

Austin, söz konusu ölümcül saldırı ile ilgili "gerçekleri" halen toplamaya devam ettiklerini kaydederek, "Başkan Biden, Amerikan birliklerine yönelik saldırılara tolerans göstermeyecektir, ben de öyle." ifadesini kullandı.

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Gelinen durumu "Orta Doğu'da tehlikeli bir an" olarak niteleyen Austin, bölgede daha geniş bir çatışmanın yaşanmaması için çalıştıklarını ancak saldırıya kendi seçecekleri zaman ve yerde "çok katmanlı" olarak karşılık vereceklerini tekrarladı.

Austin, İran'ın 3 ABD askerinin öldüğü saldırı hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunu bilmediklerini belirterek "Ama aslında bunun bir önemi yok çünkü İran bu grupları destekliyor, bu grupları finanse ediyor." dedi.

Bölgedeki çatışmaların Gazze dışına yayılmaması konusunda başarılı olduklarını öne süren Austin, bölgenin 7 Ekim'den önce de hareketli olduğunu ve İran destekli grupların ABD üslerine saldırdığını hatırlattı.

Bakan Austin, İsrail’in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları konusunda da İsrailli yetkililerle sivillerin korunması ve insani yardımların ulaştırılması konusunda görüşmelere devam ettiklerini söylemekle yetindi.

Gazze'deki durum için "Kritik ve gerçekten önemli bir durum. Bunun çetin bir çatışma olduğuna şüphe yok." diyen Austin, Filistin halkının sorunlarının çözümü konusunda yeterli olmasa da çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.