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        Haberler Dünya ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı | Dış Haberler

        ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı

        ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşıyla Gallant ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurlarına yönelik saldırıları ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 10:17 Güncelleme: 14.10.2024 - 10:17
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        Austin İsrailli mevkidaşıyla görüştü
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        ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurlarının ve Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması çağrısı yaptı.

        ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Austin ve Gallant telefonda Orta Doğu'daki durumu görüştü.

        Gallant'ı UNIFIL unsurlarının ve Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin güvenliğini ve emniyetini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya çağıran Austin, İsrailli mevkidaşına "Lübnan'da askeri operasyonlar yerine en kısa sürede sivillerin güvenliğini sağlayacak diplomatik yolu tercih etmeye ihtiyaç duyulduğunu" söyledi.

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        Gazze'deki vahim insani durumdan endişe duyduğunu ve bu konuda adımlar atılması gerektiğini belirten Austin, İsrailli mevkidaşına Hizbullah'ın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında ölen İsrail askerleri için başsağlığı diledi ve ülkesinin İsrail'in güvenliğine "bağlılığını" yineledi.

        Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ve halkını savunmak, Beyrut'taki Basta ve Nuveyri mahallelerine düzenlenen saldırılara karşılık için Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesinde, İsrail ordusuna bağlı "Glolani Tugayı'nın eğitim üssüne insansız hava aracı (İHA) filosuyla" saldırı düzenlendiği ifade edilmişti.

        İsrail ordusu, Hayfa kentinin güneyindeki askeri üsse Hizbullah'ın düzenlediği İHA saldırısında 4 askerin hayatını kaybettiğini, 7'si ağır 58 askerin de yaralandığını duyurmuştu.

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        #ABD
        #israil
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