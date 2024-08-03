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        Haberler Dünya Diplomasi ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile görüştü | Dış Haberler

        ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile görüştü

        ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefonda görüştü. Bakan Austin gerilimin daha da tırmanmasının kaçınılmaz olduğunu ve bölgedeki tüm ülkelerin Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması da dahil olmak üzere gerilimin azaltılmasından fayda sağlayacağını vurguladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 09:57 Güncelleme: 03.08.2024 - 09:57
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        ABD ve İsrail Savunma Bakanları görüştü
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        ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile dün bölgedeki gerilim hakkında bilgi almak ve değerlendirme yapmak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Pentagon’dan yapılan açıklamada, Bakan Austin’in İsrail’e desteğini yinelediği ve İsrail’in savunmasını desteklemek üzere alınan ve alınacak olacak ek önlemler hakkında bilgi verdiği ifade edildi. Açıklamada, “Savunma Bakanı Lloyd J. Austin bu sabah İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile İran, ortakları ve vekillerinin yarattığı istikrarsızlaştırıcı tehditler hakkında görüştü. Bakan, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz desteğini yineledi ve İsrail'in savunmasını desteklemek için Bakanlığın alacağı, devam eden ve gelecekteki savunma gücü duruş değişikliklerini de içeren ek tedbirler hakkında bilgi verdi.

        Bakan Austin gerilimin daha da tırmanmasının kaçınılmaz olduğunu ve bölgedeki tüm ülkelerin Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması da dahil olmak üzere gerilimin azaltılmasından fayda sağlayacağını vurguladı.

        Bununla birlikte, 7 Ekim'den bu yana ABD'nin İsrail'e verdiği görülmemiş boyuttaki desteğin İran, Lübnan Hizbullah'ı ve İran destekli diğer terörist grupların ABD'nin kararlılığından şüphe duymasına yol açmaması gerektiğini de vurguladı” denildi.

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