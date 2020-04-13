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ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD Savaş gemisi 'USS Porter', İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı

13.04.2020 - 19:31 | Güncelleme: ABONE OL
ABD savaş gemisi İstanbul
DHA

Çanakkale Boğazı'ndan sabah saatlerinde geçerek Marmara Denizi'ne açılan ABD 78 borda numaralı güdümlü füze destroyeri 'USS Porter', saat 17.00 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan girdi.

Savaş gemisinin boğazdan geçişine Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Savaş gemisi boğazdan geçerken o sırada güvertede bulunan bir asker kameralara el salladı.

Gemi Karadeniz'e doğru ilerledi.

 

 

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