Çanakkale Boğazı'ndan sabah saatlerinde geçerek Marmara Denizi'ne açılan ABD 78 borda numaralı güdümlü füze destroyeri 'USS Porter', saat 17.00 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan girdi.

Savaş gemisinin boğazdan geçişine Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Savaş gemisi boğazdan geçerken o sırada güvertede bulunan bir asker kameralara el salladı.

Gemi Karadeniz'e doğru ilerledi.