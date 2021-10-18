ABD Suriye taraflarının Cenevre görüşmelerinden memnun

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Price, "Suriye rejiminin ve muhalefet liderlerinin Cenevre'de yapıcı bir şekilde angaje olması şart" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı 2 hafta önce, Washington'un Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetiyle diplomatik ilişkileri "normalleştirme veya iyileştirme" planı olmadığını ve diğer ülkeleri de bunu yapmaya teşvik etmediğini açıklamıştı.

Suriye'de hükümet ve muhalefet ilk defa anayasa taslak metni hazırlama çalışmalarına başlamak için bugün Cenevre'de bir araya geldi.

İki taraftan 30 temsilci ve 15 sivil toplum üyesi, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen gözetiminde cuma gününe kadar görüşmeler yürütecek.