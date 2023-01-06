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ABD, Rusya’nın tek taraflı ateşkes ilanına temkinli yaklaşıyor

Rusya'nın Ortodoks Noeli nedeniyle Ukrayna'da bugünden başlayarak 36 saatlik ateşkes ilan etmesinin ardından açıklama yapan ABD, 'Putin'in dünyanın kafasını karıştırmak istemiş olabileceğini' ifade etti. Bu ateşkese inançlarının az olduğunu bildiren ABD, "Putin ordusunu toparlamak istiyor da olabilir" açıklamasını yaptı.

Giriş: 06.01.2023 - 01:08 | Güncelleme: ABONE OL
ABD, Rusya’nın tek taraflı ateşkes ilanına temkinli yaklaşıyor
AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ordusunu yeniden toparlamak veya dünyanın kafasını karıştırmak üzere ateşkes ilan etmiş olabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.

Günlük basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna'da saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes ilan etmesi üzerine açıklamada bulunan Price, Rusya’nın yılbaşında Ukrayna sivil altyapılarına yönelik düzenlediği saldırılardan sonra ateşkes ilan etmesini “alaycı” bir tavır olarak niteledi.

Price, şöyle devam etti:

"Bu ilana olan inancımız çok az. Birkaç hafta önce Bakanın (Blinken) basın toplantısında ifade ettiği gibi kaygımız Rusların bu tür geçici duraksamaları, tekrar toparlanmak, yeniden düzene girmek ve nihayetinde yeniden saldırmak üzere kullanmasıdır. Bu bağlamda, eğer amaç Ukrayna halkına karşı daha fazla intikam, daha fazla gaddarlık ve daha fazla ölümcül saldırılar yapmak üzere toparlanmaksa bu bir ateşkes olarak kabul edilemez. Eğer Rusya barış ve bu savaşın sonlandırılması konusunda ciddi ise güçlerini Ukrayna’nın egemen topraklarından çeksin."

Putin’in dünyanın aklını karıştırmak için de ateşkes ilan etmiş olabileceğini belirten Price, Rusya’nın ateşkesi, dünyayı Moskova’ya bakışı üzerinden bölmek ve uluslararası toplumun içine kimin barış kimin savaş istediği konusunda şüphe uyandırmak için kullanabileceğini iddia etti.

Price, Rusya’nın geçmişte de ilan ettiği ateşkeslerden sonra çok ağır saldırılar düzenlediğine de işaret ederek, bu ateşkes duyurusunun Moskova’nın planlarını değiştirdiği anlamına gelmediğini dile getirdi.

Sözcü, diğer taraftan ateşkese uyup uymama konusunda kararın Ukrayna Devlet Başkanı Voldimir Zelenskiy’nin elinde olduğunu söyledi.

Putin, Savunma Bakanlığına, Ukrayna'da 6 Ocak öğle saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatını vermişti.

Fotoğraf: AA

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