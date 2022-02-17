ABD: Rusya, Ukrayna sınırına 7 bin asker daha gönderdi

AA

Basın mensuplarına telekonferans yoluyla Ukrayna konusunda bilgilendirme yapan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Moskova'nın "asker çektik" iddiasını yalanladı. AA'nın haberine göre; ABD'li üst düzey yetkili, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bazı askerlerini geri çektiği iddiasının doğru olmadığını, bunun aksine son günlerde Moskova'nın sınıra ilave 7 bin civarında asker daha yığdığını iddia etti.

Yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diplomasiye açık olduğu yönündeki ifadelerinin aksine savaşa hazırlık yaptığını da savunarak, "Kamuoyu önünde görüşmeye açık olduklarını ve gerilimi düşürme iddialarını dile getiriyorlar, fakat aynı zamanda gizli olarak savaş için hazırlık yapıyorlar." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da dünkü açıklamasında Rusya'nın sınırdan asker çektiği yönündeki iddiaları doğrulayacak bulgulara sahip olmadıklarını söylemişti. Blinken, “Rusya'nın dediği bir şey var, bir de yaptığı şeyler var. Güçlerinde herhangi bir geri çekilme görmedik. Ukrayna sınırları boyunca çok tehditkar bir şekilde kalıyorlar. Söylediklerini uygularlarsa iyi olur. Ama şimdiye kadar görmedik.” ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden önceki günkü konuşmasında Rusya-Ukrayna sınırında 150 bin civarında Rus askerinin yığınak yaptığını ifade etmişti.

SÖZCÜ PRICE: RUSYA NATO HAKKINDA ASILSIZ HABERLER YAYACAK

Diğer yandan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Rusya’nın Ukrayna işgaline zemin hazırlamak için Ukrayna ordusunun Donbass bölgesinde “soykırım yaptığı” veya NATO’nun Ukrayna ordusu ile Rus sınırlarını ihlal ettiği iddialarını da içeren bir medya kampanyası yürütebileceğini ileri sürdü.

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Price, Rusya’nın Ukrayna sınırlarına yakın bölgelerdeki askerlerini çektiğine dair iddialarını doğrulayamadıklarını söyledi.

Price, "Aslında, son haftalarda ve hatta son günlerde bunun tam tersini gördük, sınırda daha fazla Rus kuvveti var ve kaygı verici bir şekilde savaş mevzilerine doğru ilerliyorlar. Bu, derin bir endişe nedenidir." diye konuştu.

Rusya’nın medyaya birçok asılsız haber yaptırdığını iddia eden Price, bunlardan herhangi birinin işgal için bahane olarak kullanılabileceğini ve dünyanın bu tür haberlere hazır olması gerektiğini savundu.

Price, "Bunların arasında, Ukrayna’nın Donbass bölgesindeki askeri faaliyetlerine, bizim veya NATO’nun hava, kara veya denizdeki askeri faaliyetlerine, hatta Ukrayna’nın veya NATO’nun Rus sınırlarını ihlal ettiğine ilişkin haberler olabilir." dedi.

Rus yönetiminin "Ukrayna ordusunun Donbass’ta soykırım yaptığına” ilişkin iddialarının kaygı verici olduğunu ifade eden Price şöyle devam etti:

“Bu tür iddiaların hiçbir temeli yok ancak Ruslar Ukrayna ordusu tarafından öldürülmüş sivillere ait olduğu iddia edilen isimsiz toplu mezarlara ilişkin haberleri piyasaya sürmekten, ABD ve Ukrayna’nın kimyasal veya biyolojik silahlar geliştirdiğine dair açıklamalar yapmaktan geri durmadı. Bunların aslı astarı yok ve tamamen asılsız haberler bunlar. Rusya işgale zemin hazırlamak için bu anlatıyı öne sürüyor.”

ABD istihbaratının Rus güçlerinin 16 Şubat’ta Ukrayna’ya gireceğine dair medyaya yaptığı sızıntılara yönelik sorulara yanıt veren Price, resmi olarak bu yönde bir açıklamaları olmadığını ve işgalin her an başlayabileceğini söylediklerini ve bunun halen geçerli bir değerlendirme olduğunu iddia etti.