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Haberler Dünya ABD-Rusya takasında serbest bırakılmıştı: Bout siyasi partiye katıldı

ABD-Rusya takasında serbest bırakılan silah kaçakçısı Bout siyasi partiye katıldı

Rusya ile ABD arasında yapılan tutuklu takasında serbest bırakılan ve Rus silah kaçakçısı olduğu belirtilen Viktor Bout, Liberal Demokrat Parti'ye (LDPR) katıldı.

Giriş: 12.12.2022 - 16:53 | Güncelleme: ABONE OL
ABD-Rusya takasında serbest bırakılmıştı: Bout siyasi partiye katıldı

LDPR Başkanı Leonid Slutskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Bout’un LDPR’ye katıldığını duyurdu.

Bout’un "cesur bir insan" olduğunu belirten Slutskiy, "Bout partimizde hak ettiği yeri alacaktır. Saflarımıza hoş geldin!" ifadelerini kullandı.

LDPR, Rusya’nın tanınmış siyasetçilerinden ve Nisan 2022’de hayatını kaybeden Vladimir Jirinovskiy tarafından 1992’de kurulmuştu.

VIKTOR BOUT KİMDİR?

Bout, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) silah sağladığı gerekçesiyle Tayland’da 2008’de gözaltına alınmıştı.

Tayland’dan ABD’ye iade edilen Bout, burada 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Amerikalı aktör Nicholas Cage’in başrolünde yer aldığı “Savaş Tanrısı” filminin, Bout’un hayat hikayesine dayandırıldığı öne sürülmüştü.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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