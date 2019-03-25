ABD-Rusya soruşturması: Mueller'in raporunda Trump'a suçlama yöneltilmedi

2016 ABD başkanlık seçimlerine Rusya'nın olası müdahalesini araştıran özel yetkili savcı Robert Mueller, soruşturmaya ilişkin raporunda Başkan Donald Trump'ın suç işlediği sonucuna varmadı.

Mueller'in raporunda Başkan Donald Trump ve kampanya ekibinin seçim sürecinde Rusya ile işbirliği yaptığına ilişkin kanıt bulunmadığı belirtildi. Ancak Trump'ın yasa dışı bir şekilde adaleti engellemediği sonucuna ise varılmadığı vurgulandı.

ABD Başsavcısı William Barr, raporun ana bulgularını özetleyen 4 sayfalık bilgilendirme notunu Kongre'ye sundu.

Barr, "Rapor Başkan'ın suç işlediğine hükmetmiyor ama onu aklamıyor da" dedi.

Raporun bulguları, Trump için bir zafer olarak yorumlandı.

Trump da Twitter'dan "İşbirliği yok, müdahale yok" notunu paylaşarak, suçlamalardan aklandığı mesajını verdi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1109918388133023744

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın tamamen "temize çıktığını" söylerken, Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, "Rapor beklediğimden iyi" yorumunu yaptı.

Demokratlar ise raporun çeşitli soru işaretleri barındığını söylüyor.

Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Demokrat Senatör Chuck Schumer da, konuya ilişkin ortak bir açıklama yayımlayarak raporun tam halinin paylaşılmasını talep etti.

Açıklamada, "Başkan Trump'ın tamamen aklandığını söylüyor olması, Mueller'in daha önceki sözleri ile çelişiyor. Trump'ın sözlerine itibar edilmemeli" denildi.