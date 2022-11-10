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General Mike Milley, Ukrayna ordusunun kayıplarının da benzer olduğunu söyledi.

Amerikan ordusundaki en kıdemli general olan Milley, 40 bin sivilin de çatışmalar arasında kalarak öldüğünün değerlendirildiğini kaydetti.

Bu, Batılı bir yetkilinin kayıplara ilişkin ortaya koyduğu en ağır bilanço olarak kayda geçti.

Milley, kayıpların ağırlığının Moskova ve Kiev’i müzakere masasına oturmaya ikna edebileceğini de söyledi.

New York’ta konuşan general, “100 binden fazla Rus askerinin öldüğü ya da yaralandığı anlaşılıyor. Aynı sayının Ukrayna tarafında olması muhtemel” dedi.

İki ülke de askeri kayıplara yönelik açıklama yapmıyor.

Son günlerde Ukrayna müzakere masasına dönülebileceğine ilişkin sinyaller veriyor.

Ukrayna lideri Zelenskiy, müzakerelerin devamı için Putin’in görevden alınması gerektiği şartını artık dile getirmiyor.

Moskova’nın askeri kayıplara ilişkin son açıklaması Eylül ayında gelmişti.

Kremlin ölen asker sayısını 5 bin 937 olarak açıklamıştı

General Mike Milley, Herson’dan çekilmeye ilişkin de emareler olduğunu söyledi.

Rusya’nın 20 - 30 bin arasında askerinin şehirde olduğunu kaydeden Milley, “Ben Dinyeper Nehri’nin güneyinde savunma hattı oluşturmak istediklerini düşünüyorum” dedi.