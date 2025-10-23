Habertürk
        "ABD Rusya'nın düşmanı" | Dış Haberler

        "ABD Rusya'nın düşmanı"

        Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin Rusya'nın düşmanı olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 18:13 Güncelleme: 23.10.2025 - 18:13
        "ABD Rusya'nın düşmanı"
        Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD’nin Rusya’nın düşmanı olduğunu belirterek, "(ABD’nin) Geveze barış elçisi' şimdi Rusya ile tümüyle savaş yoluna girdi." dedi.

        Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Macaristan’ın başkenti Budapeşte yapılması planlanan toplantıyı iptal etmesini ve ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarını değerlendirdi.

        Budapeşte zirvesinin iptali ve yeni yaptırımların ardından yeni silahların da Ukrayna’ya sevk edilebileceğine işaret eden Medvedev, “Eğer bazı yorumcular hala hayal görüyorlarsa artık gerçeği gördüler. ABD, bizim düşmanımız ve onun 'geveze barış elçisi' şimdi Rusya ile tümüyle savaş yoluna girdi.” ifadelerini kullandı.

        Medvedev, ABD’nin Ukrayna savaşını artık sahiplendiğini belirterek, “Elbette başka türlü davranamayacaklarını, ABD Kongresi'nde baskı gördüklerini söyleyeceklerdir. Bu, asıl durumu değiştirmez. Alınan kararlar Rusya'ya karşı bir savaş ilanıdır. ABD Başkanı Donald Trump, kendisini deli Avrupa’yla aynı yola soktu.” değerlendirmesinde bulundu.

        ABD, Ukrayna'daki savaşı sonlandırmaya yönelik barış sürecinde "ciddi bir taahhüt eksikliği" sergilediği gerekçesiyle Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile bu şirketlerin iştiraklerini yaptırım listesine dahil etti.

        Ayrıca Avrupa Komisyonu da Rusya’dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına kısıtlama da içeren 19’uncu yaptırım paketini kabul etti.

