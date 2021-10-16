ABD Rusya'nın iddialarını yalanladı

Rusya ve Çin'in Japon Denizi'nde tatbikat yaptığı sırada bölgeye Amerikan muhrip gemisi USS Chafee gemisinin girmesi, iki ülke arasında kısa süreli diplomatik krize neden oldu.
Moskova, Rus Pasifik Filosu’na ait Amiral Tributs gemisinin Amerikan muhrip gemisine Rus karasularında önleme yaptığını açıklarken, ABD Donanması bu iddiayı yalanladı.
ABD Donanmasından yapılan yazılı açıklamada, "İki donanma gemisi arasındaki etkileşime ilişkin Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklama yanlıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, USS Chafee muhribinin 15 Ekim 2021'de Japonya Denizi'nde uluslararası sularda rutin operasyonlar yürütmek amacıyla helikopter uçuşuna hazırlanırken, geminin 65 metre yakınına kadar bir Udaloy sınıfı Rus muhribinin yaklaştığı iddia edildi.
Amerikan gemisinin uluslararası sularda ve uluslararası hukuka uygun harekat icra ettiği belirtilen açıklamada, "Etkileşim güvenli ve profesyoneldi. Rusya, günün ilerleyen saatlerinde bu alanda Havacı ve Denizcilere Uyarı (NOTAM/NOTMAR) yayınlamış olsa da, etkileşim sırasında NOTAM/NOTMAR yürürlükte değildi." ifadelerine yer verildi.
RUSYA OLAYI NASIL DUYURMUŞTU
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Pasifik Filosuna ait Amiral Tributs gemisi mürettebatının, Amerikan gemisi USS Chafee'yi "deniz topçu ateşi tatbikatları nedeniyle seyrüsefere kapalı bir bölgede" olduğu konusunda telsizle uyardığını açıklamıştı.
Uyarılara rağmen ABD muhribinin rotasını ve hızını değiştirmediği ve bunun yerine güvertesinden bir helikopter kaldırmaya hazırlandığını belirtilen açıklamada, "Uluslararası seyrüsefer kuralları çerçevesinde hareket eden Amiral Tributs, davetsiz misafirin Rus karasularından çıkarılması için bir rota belirledi." bilgisi verilmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, USS Chafee'nin iki gemi arasındaki mesafe 60 metreden daha aza indiğinde rotasını değiştirdiğini ve bu karşılaşmanın Japon Denizi'nin batısındaki Vladivostok'un güneyinde yer alan Büyük Petro Körfezi'nde meydana geldiği ve yaklaşık 50 dakika sürdüğünü iddia etmişti.
Rus medyası, Savunma Bakanlığının gün içinde olay nedeniyle ABD askeri ataşesini bakanlığa çağırdığını duyurmuştu.
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