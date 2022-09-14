ABD: Rusya, çeşitli ülkelerin iç işlerine karışmak için gizlice 300 milyon dolar harcadı

ABD, Rusya’yı 2014’ten bu yana 24 ülkede siyasetin gidişatını etkilemek için gizlice 300 milyon dolardan fazla harcama yapmakla suçladı.
Öte yandan Carnegie Mellon Üniversitesi’nde araştırmacı olan Dov Levin'in çalışmasına göre ABD de 1946-2000 yılları arasında yaklaşık 80 kere diğer ülkelerin seçimlerini etkilemeye çalıştı. Buna darbeler ve rejim değişiklikleri dahil değil.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile ilgili iddiasının Salı günü gizliliği kaldırılan istihbarat değerlendirmesine dayandığını bildirdi.
Bir hükümet yetkilisi, bu miktarın 300 milyon dolarla sınırlı olmayabileceğini, Rusya’nın henüz tespit edilmemiş ek yatırımları olabileceğini söyledi.
İsmini açıklamak istemeyen yetkili, “Bunun buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Rusya henüz iddiayla ilgili bir açıklama yapmadı ancak Moskova defalarca kez ABD’yi başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmekle suçladı.
ABD istihbaratı söz konusu harcamaların hangi ülkeleri ve yetkilileri hedeflediğini belirtmese de dört kıtayı kapsadığını söyledi.
İstihbarat topluluğunun bugünlerde çeşitli ülkeleri konuyla ilgili gizlice bilgilendireceği aktarıldı.
AFP haber ajansına konuşan bir başka hükümet yetkilisi, Rusya’nın 2017 seçimlerinde Arnavutluk’un merkez sağ Demokrat Partisi’ne yaklaşık 500 bin dolarlık destek sağladığını, Bosna, Karadağ ve Madagaskar’da da çeşitli siyasi partileri ve adayları desteklediğini ifade etti.
Yetkili, Kremlin’in Brüksel’i aşırı sağcı siyasi adayları destekleyen kuruluşlar için bir merkez olarak kullandığını belirtti.
Rusya'nın hayali şirketler vasıtasıyla Avrupa Birliği ülkelerinde çeşitli siyasi partilere destek sağladığı ve o ülkelerde etkisini artırmaya çalıştığı da ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya hakkındaki iddiaları "egemenliğe yapılmış bir saldırı" olarak niteledi.
ABD istihbarat yetkilileri geçen yıl yayımlanan bir raporda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2020 genel seçimini Donald Trump'ın lehine etkilemeye çalışmış olabileceğini iddia etmişti.
Rusya ise bu iddiaların temelsiz olduğunu söyledi.
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ABD: Rusya, çeşitli ülkelerin iç işlerine karışmak için gizlice 300 milyon dolar harcadı/abd-rusya-cesitli-ulkelerin-ic-islerine-karismak-icin-gizlice-300-milyon-dolar-harcadi-3520374
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