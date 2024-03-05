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        Haberler Dünya Amerika ABD, ramazan ayına kadar Gazze'de ateşkes için ümitli

        ABD ramazan ayına kadar Gazze'de ateşkes için ümitli

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ramazan ayı başlamadan önce Gazze'de 6 hafta sürebilecek geçici bir ateşkes anlaşmasına varılması konusunda ümitli olduklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 06:41 Güncelleme: 05.03.2024 - 06:47
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        ABD Gazze'de ateşkes için ümitli
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        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, günlük basın toplantısında, Gazze'deki son durumu ve olası ateşkes sürecini değerlendirdi.

        Kirby, İsrail'in, rehinelerin serbest bırakılması karşılığında 6 hafta sürebilecek ve Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaştırılacağı geçici ateşkese razı olduğunu kaydederek, "İsrail bu çerçeveye uymaya razı oldu, şimdi aynısını yapmak Hamas'a kalıyor." şeklinde konuştu.

        Olası bir ateşkes anlaşmasının takvimi konusunda ise Kirby, "Ramazan başlamadan önce bunun (anlaşmanın) yapıldığını görmek istiyoruz, bu konuda umutluyuz ve buradaki amacımız bu." değerlendirmesini yaptı.

        ABD DIŞİŞLERİ: GAZZE'DEKİ DURUM KABUL EDİLEMEZ

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in ağır bombardımanlarının devam ettiği Gazze'deki durumun "kabul edilemez" olduğunu, daha fazla gıda yardımına izin vermesi için İsrail'e baskı yapılacağını ifade etti.

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, günlük basın toplantısına gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        AA'nın haberine göre; geçen hafta İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısına değinen Miller, söz konusu olayın, insanların gıda, su ve ilaç konusunda çaresiz olduklarını "acı verici bir şekilde ve açıkça ortaya koyduğunu" söyledi.

        Miller, "Ebeveynler çocuklarını nasıl besleyecekleri konusunda çaresiz kalmış durumda. Birçoğu bir sonraki öğünün nereden geleceğini veya gelip gelmeyeceğini bilmiyor." dedi.

        Gazze'deki insani durum konusunda "son derece endişeli" olduklarını belirten Miller, "Durum kesinlikle kabul edilemez. İşte bu nedenle ABD, mümkün olduğu kadar çok kanal aracılığıyla Gazze'ye yapılan yardımı artırmaya ve sürdürmeye odaklanıyor." diye konuştu.

        Miller, Gazze'nin kuzeyine yapılan gıda teslimatlarının artırılmasını kolaylaştırması için İsrail hükümetine baskı yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Gazze'ye büyük bir yardım akışına izin verecek ve dağıtım sorunlarını hafifletecek bir rehine anlaşması yoluyla geçici bir ateşkes için baskı yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        İSRAİL GAZZE'DE SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

        Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında "Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanmasının" yer almasına rağmen İsrail güçlerinin sadece geçen hafta, 2 gün içinde insani yardım almaya çalışan sivilleri hedef aldığı saldırılarında 127'den fazla Filistinli ölmüş, 760'ı aşkın Filistinli yaralanmıştı.

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        #Son dakika haberler
        #israil
        #gazze
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        #haberler
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