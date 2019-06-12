12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'daki ABD askeri sayısını 2 bin kişi artırmayı düşündüklerini, bu konuyu Polonyalı muhataplarıyla görüştüklerini açıkladı.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Beyaz Saray'da görüşen ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Polonya ile çok iyi ilişkilere sahip olduklarını vurgulayan Trump, konuk Cumhurbaşkanı Duda ile de çok iyi anlaştıklarını söyledi.
Trump, 2 bin askeri Almanya'dan veya başka bir yerden Polonya'ya kaydırma konusunu konuştuklarını ifade etti.
Sürecin henüz sonuçlanmadığını belirten Trump, "Bu, eğer anlaşırsak gerçekleşecek. Henüz hiçbir şeyi sonuçlandırmadık." dedi.
Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakından sonra 2016'da yapılan anlaşma sonucunda ABD, Polonya'ya asker göndermişti.
Daha önce Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ülkesinde daimi bir ABD üssü açmayı ve bu üsse "Fort Trump" adını vermeyi teklif ettiklerini açıklamıştı.
BEYAZ SARAY'IN ÜZERİNDE F-35 UÇURULDU
Polonya'nın 30'dan fazla F-35 savaş uçağı almak istediğini ifade eden Trump, bu satışlar onuruna Beyaz Saray'ın üzerinde 1 adet F-35 uçağının alçak uçuş yapacağını söyledi.
Trump, "Bizim için küçük bir şov hazırladılar, bunu yapıyoruz çünkü Polonya 32 veya 35 F-35 siparişi verdi." ifadelerini kullandı.
ABD’de temaslarda bulunan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, dün yaptığı açıklamada, Polonya’nın 32 adet F-35 uçağı almaya hazır olduğunu söylemişti.
TRUMP, PUTİN İLE JAPONYA'DA GÖRÜŞECEK
Öte yandan ABD Başkanı Trump, 28-29 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Osaka kentinde yapılacak G-20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceğini ifade etti. Trump, "G-20 Zirvesinde Putin, (Çin Devlet Başkanı) Şi ve birçok liderle görüşeceğim." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!