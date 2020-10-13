Reuters

Bazı büyük ABD bankalarının beklentilerinin üzerinde açıkladığı bilançoların ABD borsası vadeli kontratlarındaki kayıpları sınırlamasına rağmen, Dow Jones ve S&P 500 vadeli kontratları Johnson&Johnson'un (J&J) COVID-19 aşısına yönelik endişelerle geriledi.

J&J COVID-19 aşı adayının klinik denemelerini deneklerden birinde açıklanamayan bir hastalık oluşması nedeniyle geçici olarak durdurmasının ardından yatırımcılar daha fazla bilgi bekliyorlar.

J&J yıllık kar tahminini yükseltti ancak hisseleri borsa açılmadan önceki işlemlerde yüzde 1.2 geriledi. Büyük teknoloji şirketlerindeki yükseliş ve ABD'de mali desteklerin artması umutları dün Wall Street'in başlıca endekslerini yukarı çekti ve S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq'ı Eylül ayında ulaştığı rekor seviyelere oldukça yaklaştırdı.

Apple Inc hisseleri günün ilerleyen saatlerinde dört yeni iPhone'u tanıtmasının beklendiği online etkinlik öncesinde yüzde 1.6 yükseldi.

JPMorgan Chase & Co ve Citigroup'un üçüncü çeyrek karlarının analist tahminlerini aşmasıyla hisseleri sırasıyla yüzde 1.8 ve yüzde 2.4 yükseldi. JPMorgan ve Citigroup'un bilançoları bu hafta açıklanması planlanan büyük ABD bakanlarının bilançoları için iyimserlik oluşturdu.