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        Haberler Dünya ABD: Petrol tankeri, Babülmendep Boğazı'nda saldırıya uğradı

        ABD: Petrol tankeri, Babülmendep Boğazı'nda saldırıya uğradı

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, STRINDA isimli petrol tankerinin Babülmendep Boğazı'nda saldırıya uğradığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 10:12 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:12
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        ABD: Petrol tankeri saldırıya uğradı
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        ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), STRINDA adlı petrol tankerinin, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babülmendep Boğazı'nda saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırı sonrası gemide yangın çıktığı ifade edildi.

        CENTCOM'dan bu sabah yapılan açıklamada, "STRINDA adlı petrol tankeri, Babülmendep Boğazı'ndan geçerken Yemen'in Husi kontrolündeki bir bölgesinden fırlatıldığı değerlendirilen bir Gemisavar Seyir Füzesi (ASCM) tarafından saldırıya uğramıştır. STRINDA gemisinde yangına yol açan bir hasar meydana geldiği, can kaybı olmadığı bildirdi. Saldırı sırasında bölgede herhangi bir ABD gemisi bulunmamaktaydı, ancak USS Mason STRINDA'nın yardım çağrısına yanıt verdi ve şu anda yardım sağlıyor" denildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #petrol tankeri
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