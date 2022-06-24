ABD petrol krizine çözüm arıyor

ABD'deki yüksek petrol fiyatları ve arz-talep dengesizliği gündemin en önemli maddelerinden olmaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle kriz haline gelen bu sorunun çözümü için ABD Başkanı Joe Biden, benzine vergi indirimi konusunu ele alarak Kongreye çağrıda bulundu. ABD Başkanı Biden'ın bu hamlesinin sembolik bulunarak eleştirildiğini belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Amerikalı tüketiciler Biden'ın adımlarından ekonomik anlamda mutlu değil. Hem tüketicilerden hem de Kongreden eleştiriler var" dedi.
ABD PETROL KRİZİNE ÇÖZÜM ARIYOR
Pandemide tüketim azaldığı için bazı petrol firmalarının rafinerilerini kapattığını belirten Ali Çınar "Biden yönetimi petrol firmaları CEO'larıyla bir araya gelerek 'üretimi artırın, rafinerilerinizi kullanın' mesajı verdi. Başkan Biden ayrıca petrol rezervlerinden çok ciddi serbestlik hakkı verdi" şeklinde konuştu. Çınar Biden yönetiminin, ABD'deki petrol sorununa çözüm bulmak için müttefiklerle görüşmelerine de ağırlık verdiğini ifade etti.
GÖZLER BIDEN'IN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİNDE
Bu anlamda ABD Başkanı Joe Biden'ın Temmuz ayındaki Ortadoğu ziyaretinin kritik olduğuna dikkat çeken Ali Çınar "Suudi Arabistan başta olmak üzere körfez ülkelerinden petrol krizine daha samimi bir destek bekleniyor. Başkan Biden'ın Suudi Arabistan'a gitmesinin tek nedeninin petrol krizi, dolayısıyla Suudilerle ilişkileri düzeltmek olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
ERDOĞAN BIDEN GÖRÜŞMESİ OLACAK MI?
ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun Ankara ve İstanbul'da çeşitli temaslarda bulunduğuna dikkat çeken Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar " Adeyemo Türk mevkidaşı Yunus Elitaş ile bir araya geldi ve gündemde mali suçların takibi, ekonomik işbirliğinin artırılması, gıda güvenliği ile Rusya'ya yönelik yaptırımlar gibi konular vardı. Hazine bakanlıkları arasındaki bu ilişki değerli zira Halk Bankası başta olmak üzere sıkıntılar ve bazı fikir ayrılıkları var" dedi. Gelecek hafta Madrid'de yapılacak NATO Liderler Zirvesinde Erdoğan-Biden ikili görüşmesinin olup olmayacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadığını ifade eden Çınar "Ben bir şekilde ikili yüz yüze bir görüşme bekliyorum. Zira şu anda Türkiye'nin konumu NATO ve ABD açısından önemli" şeklinde konuştu.
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