ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA),bu yılın son çeyreğine ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.
EIA'nın "Ekim 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, yılın son çeyreğinde Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı bir önceki öngörüye göre yüzde 4 düşüşle 42,34 dolar olarak tahmin edildi. Eylül 2020 raporunda bu öngörü 44,17 dolardı.
Yılın ilk çeyreğinde ortalama 50 dolar, ikinci çeyrekte 29 dolar ve üçüncü çeyrekte 43 dolar olarak gerçekleşen Brent türü ham petrolün varil fiyatının, gelecek yıl ise 47,07 dolar olması öngörülüyor.
Raporda, beklentilerin aksine ilerleyen aylarda küresel petrol stoklarının yükseleceğine ve ham petrol üretim kapasitesindeki fazlalığın fiyatlar üzerinde baskı oluşturacağına işaret edildi.
Öte yandan, tahminlerdeki revizyonların sebebine ilişkin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ve ekonomilerin normale dönme çabalarındaki belirsizliklerin gelecek yıl da enerji talebini etkilemeye devam edeceği belirtildi.
ÜRETİM BEKLENTİSİ AŞAĞI ÇEKİLDİ
Raporda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisi kararına dahil edilmeyen Libya'nın ham petrol üretimindeki artışın petrol arzını ve stoklarını etkileyebileceği kaydedildi.
EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini aşağı yönlü revize etti.
Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11,2 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi, gelecek yıl ise 11,09 milyon varile düşmesi bekleniyor.
Öte yandan, eylülde 11,2 milyon varil olarak gerçekleşen ABD ham petrol üretiminin, yeni sondaj faaliyetlerinin mevcut kuyulardaki düşüşleri telafi edecek kadar üretim sağlamayacağı için 2021'in ikinci çeyreğinde 11 milyon varil seviyesinde seyredeceği öngörülüyor.
ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.
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