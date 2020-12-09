ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) "Aralık 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı 41,43 dolar olarak tahmin edildi. Kasım raporunda bu rakam 40,61 dolardı.
Gelecek yıl için ise Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı 48,53 dolar olarak öngörüldü. Kasım raporunda bu rakam 46,59 dolar olarak yer almıştı.
Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise bu yıl 38,96 dolar, gelecek yıl 45,78 dolar olacağı tahmin edildi.
Kasım raporunda 2020 için bu rakam 38,24 dolar, 2021 için ise 44,24 dolar olarak açıklanmıştı.
Raporda, petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü revizyonda, küresel petrol talebinin artması, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticilerinin üretim kesintisine devam etme kararı ve küresel petrol stoklarının azalacağı beklentisinin etkili olduğu kaydedildi.
ÜRETİM BEKLENTİSİ AŞAĞI ÇEKİLDİ
EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini aşağı yönlü revize ederken, gelecek yıl için sabit tuttu.
Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon 340 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Kasım 2020 raporunda bu öngörü 11 milyon 390 bin varildi.
ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2021'de ise 11 milyon 100 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Gelecek yılın mart ayında, azalan üretim nedeniyle 11 milyon varilin de altına gerilemesi beklenen günlük ham petrol üretiminin yıl sonuna doğru yeniden toparlanması bekleniyor.
ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 2019'da 12,2 milyon varil seviyesindeydi.
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