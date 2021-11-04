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ABD, Pegasus casus yazılımını geliştiren İsrail şirketi NSO Group ile ticareti yasakladı
ABD, Pegasus casus yazılımının arkasında olan İsrailli NSO Group adlı şirketi ticari kara listeye aldı. İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın da bir aktivistin telefonuna yüklenen Pegasus yazılımıyla takip edildiği öne sürülmüştü.
ABD'den, Pegasus yazılımını geliştiren İsrail şirketine yasak!
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ABD, Pegasus casus yazılımının arkasında olan İsrailli NSO Group adlı şirketi ticari kara listeye aldı.
Pegaus yazılımının kimi devletler tarafından aktivistleri ve gazetecileri takip etmek için kullanıldığı ortaya çıkmıştı.
ABD'nin NSO Group'u kara listeye alması, bu şirketle herhangi bir ticari ilişkinin kurulmasını yasaklaması anlamına geliyor.
NSO Group ise yaptığı açıklamada bu açıklamadan ötürü 'dehşete düştüklerini' belirterek teknolojilerinin ABD ulusal güvenliğini 'terörizm ve suçlardan uzak tuttuğunu' vurguladı.
Şirket uzun zamandır yazılımını insan hakları açısından sicili iyi olan ordu, yargı ve istihbarat birimlerine sattığını öne sürüyordu.
Ancak bu yılın başında medyada yer alan haberlerde şirket, teknolojisini otoriter hükümetlere satmakla suçlanmıştı.
ABD ise şirketin açıklamasının tersine NSO Group ve bir başka İsrail şirketi olan Candiru'nun ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına aykırı hareket ettiğini belirtti.
ABD Ticaret Bakanlığı bu kararın, şirketin ürettiği casus yazılımların yabancı devletler tarafından hükümet yetkilileri, gazeteciler, iş insanları, aktivistler, akademisyenler ve elçilik çalışanları aleyhine kullanıldığına dair kanıtlara dayandırıldığını aktardı.
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili de şirketin ismi geçmişti
İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın da bir aktivistin telefonuna yüklenen Pegasus yazılımıyla takip edildiği öne sürülmüştü.
Kanada'da yaşayan 27 yaşındaki Suudi vatandaşı Omar Abdulaziz, Suudi Arabistan hükümeti tarafından telefonuna Pegasus yazılımının yüklendiğini ve bunun üzerinden Kaşıkçı ile yaptığı görüşmelerin takip edildiğini öne sürmüştü.
Omar Abdulaziz, Arap Baharı döneminde Suudi Arabistan rejimini eleştiren ve değişim çağrısı yapan video ve sosyal medya yorumlarıyla tanınan muhalif isimlerden biri.
Abdulaziz, telefonuna yerleştirildiğini iddia ettiği Pegasus adlı casus yazılımı geliştiren İsrailli NSO Group'a İsrail'de dava açtı.
Casus yazılım Pegasus neler yapabiliyor?
NSO Group, Pegasus adıyla bilinen casus yazılımı geliştiren bir teknoloji şirketi.
Söz konusu casus yazılım, hedef alınan telefonla yapılan konuşmaları dinleme, basılan tuşları kaydetme, mesajları okuma ve internet geçmişini takip etme olanağı tanıyor.
Ayrıca telefonun kamerası ve mikrofonu üzerinden de takip yapılabiliyor.
Çok geniş bir yelpazede takip yapılmasına olanak tanımasından dolayı İsrail bu yazılımı "bir silah" olarak sınıflandırıyor.
Bu nedenle şirketin yabancı devletlere satış için İsrail Savunma Bakanlığı'ndan onay alması gerekiyor.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan geçen yıl bu yazılım için 55 milyon dolar ödeme yaptı.
NSO Group'a daha önce de aralarında insan hakları savunucuları ve gazetecilerin olduğu bazı isimler, Meksika ve Birleşik Arap Emirlikleri devletlerine casus yazılım sattığı gerekçesiyle dava açmıştı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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SON DAKİKA: ABD, Pegasus casus yazılımını geliştiren İsrail şirketi NSO Group ile ticareti yasakladı/abd-pegasus-casus-yazilimini-gelistiren-israil-sirketi-nso-group-ile-ticareti-yasakladi-3242150
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