ABD orman yangınları ile mücadele ediyor

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki 13 bin 500’den fazla itfaiyeci, yüzlerce evi yok ederek binlerce insanı güvenli bölgelere kaçmak zorunda bırakan orman yangınlarını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Öğlen saatlerinden sonra rüzgarların etkisiyle yeniden canlanan Caldor yangını, South Lake Tahoe kentine doğru ilerliyor.