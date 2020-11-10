ABD ordusundan Suriye'deki üslerine takviye

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek veren ABD ordusu, son 5 günde Irak-Suriye sınırındaki el-Velid kapısından toplam 100 tırlık yeni askeri sevkiyat gerçekleştirdi.
Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde ABD güçlerine ait üs ve askeri noktalara giden askeri konvoylarda çok sayıda zırhlı araç, üstü kapalı tırlar, mühimmat ve lojistik malzeme taşıyan tırların yanı sıra akaryakıt tankerleri yer aldı.
Kaynaklar, YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yer alan üs ve askeri noktalarını takviye eden ABD güçlerinin son dönemde bölgeye çok sayıda Bradley tipi zırhlı araç gönderdiğini kaydetti.
ABD ordusu, eylül sonunda da üs ve askeri noktalarına Irak üzerinden 70 tırlık askeri sevkiyat yapmıştı.
ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI
ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.
Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.
Washington, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.
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