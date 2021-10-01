Amerikan ordusunda geçen yıl 580 asker intihar etti

AA

Pentagon, Amerikan ordusundaki intiharları derleyen yıllık raporunu yayımladı.

Raporda, muvazzaf askerler arasındaki intihar oranının 2020 yılında önceki yıla göre yüzde 9,1, 2018 ile 2020 arasında ise yüzde 15,3 arttığı belirtildi.

Rezerv kuvvet arasındaki intihar oranının 2020'de önceki yıla göre yüzde 19,2 oranında arttığı ifade edilen raporda, ulusal muhafızlar arasındaki intihar oranının ise yüzde 31,7 yükseldiği kaydedildi.

Geçen yıl, muvazzaf, rezerv ve ulusal muhafızlar arasında 580 askerin intihar ettiği ifade edilen raporda, muvazzaf askerler arasındaki intihar oranının 5 yılda yüzde 41,4 oranında artarak 100 bin kişide 28'e çıktığına dikkat çekildi.

AA'nın haberine göre; rapora ilişkin açıklamada bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Bulgular endişe verici. Askerlerimiz ve asker aileleri arasındaki intihar oranları hala çok yüksek ve eğilimler doğru yönde gitmiyor." ifadelerine yer verdi.