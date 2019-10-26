26 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Suriye'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendirme kararı alan ABD yönetimi, bölgeye ilk takviye güç sevkiyatını yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump önceki günkü Twitter paylaşımında, "Kürtler (YPG/PKK) için petrol yataklarına doğru gitmeye başlamalarının zamanıdır" ifadelerini kullanmış, ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) açıklaması gelmişti. Pentagon, Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını korumak üzere bölgeye askeri takviyede bulunacaklarını duyurmuştu.
AA'nın Deyrizor'da güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ABD ordusunun Irak'ta konuşlu unsurlarından ayrılan bir askeri konvoy sabah saatlerinde Irak-Suriye sınırındaki El Yarubiyye kapısına ulaştı. Askeri konvoy, buradan geçerek Deyrizor ilinin güneydoğusundaki El Ömer petrol sahasına vardı.
Konvoyda, personel taşıyıcı ve tankların yer aldığı en az 30 zırhlı araç görüldü.
El Ömer sahası, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.
YENİ ÜS HAZIRLIĞI
ABD ordusu ayrıca, Deyrizor ilinin güneydoğusunda, Suriye-Irak sınırında inşa edeceği yeni üs için arazi yeri belirledi. Yeni üssün Deyrizor'un Bagoz bölgesinde inşa edilmesi bekleniyor.
Halihazırda ABD'nin Deyrizor'un farklı noktalarında üs ve askeri noktaları var. Üslerin en büyüğü ise El Ömer petrol sahasında faaliyet gösteriyor.
Kurulması beklenen yeni üssün konumu, Esad rejimi ve İran destekli yabancı teröristlerin kontrolündeki Bukemal ilçesine yakın olması nedeniyle stratejik öneme sahip.
ABD, yeni üsten YPG/PKK'nın ve petrol sahalarının güvenliğini sağlamak için de faydalanacak.
ABD'li komutanlar, 15 Ekim'de Deyrizor'da aşiret reisleri ile bir araya gelerek, bölgeden çekilmeyecekleri sözünü vermişti.
Deyrizor ilinin içinden geçen Fırat Nehri'nin doğusu YPG/PKK'nın işgalindeyken, batısında Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar hakim.
DEYRİZOR'DAKİ ENERJİ KAYNAKLARI
Suriye'nin doğusunda Irak sınırına hakim Deyrizor ili, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına sahip. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatak yer alıyor.
Bu petrol sahalarının toplandığı alan, tahminlere göre Suriye'nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.
Terör örgütü, Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de ele geçirmiş, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'i işgal etmişti.
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