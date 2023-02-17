Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

ABD ordusu Çin'e ait balonun enkazını denizden çıkardı

ABD, tartışmalara neden olan ve 'Çin balonu' adı verilen uçan nesneyi, F-22 jetlerinin vurmasının ardından düştüğü denizden çıkardığını duyurdu. Balonun enkazı, incelenmesi için FBI'a teslim edildi.

Giriş: 17.02.2023 - 21:49 | Güncelleme: ABONE OL
ABD ordusu Çin'e ait balonun enkazını denizden çıkardı
AA / HABERTURK.COM

ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı (NORTHCOM), 4 Şubat'ta South Carolina eyaleti açıklarında vurulan Çin'e ait yüksek irtifa balonunun enkazının denizden çıkarıldığını ve inceleme için Federal Soruşturma Bürosu (FBI) laboratuvarına götürüldüğünü açıkladı.

NORTHCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen ABD donanmasına bağlı gemiler, 4 Şubat 2023'te düşürülen yüksek irtifa Çin gözetleme balonunun enkazını başarıyla bulup çıkardıktan sonra South Carolina kıyılarındaki enkaz çıkarma operasyonunu 16 Şubat'ta bitirdi." denildi.

Açıklamada enkazın istihbarata karşı koyma amacıyla kullanılması için incelenmek üzere FBI tarafından Büronun Virginia laboratuvarına götürüldüğü belirtildi.

ABD hava sahasına girdikten bir süre sonra Amerikan nükleer silahlarının bulunduğu Montana eyaleti üzerinde tespit edilen Çin'e ait yüksek irtifa balonu, Washington ile Pekin arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Çin'den 'casus balon'
açıklaması
Çin, ABD hava sahasında bazı hassas askeri tesislerin üzerinde uçtuğu tespit edilen, savunma yetkililerinin 'istihbarat amaçlı' olduğundan şüphelendiği yüksek irtifa balonunun ülkeye ait olduğunu kabul etti.

Balon, 4 Şubat'ta South Carolina eyaletinin açıklarında ABD Hava Kuvvetlerine bağlı F-22 uçağı tarafından düşürülmüştü.

Bu operasyonun ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pekin ziyaretini ertelemişti.

Çin, balonun askeri veya istihbarat amacıyla kullanılmadığını, meteoroloji çalışmaları yaptığını ve sürüklenerek ABD hava sahasına girdiğini iddia ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise balonun manevra kabiliyetine ve istihbarat toplama kapasitesine sahip olduğunu ileri sürüyor.

Fotoğraf: AP

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
80 yaşındaki Biden'ın sağlık raporu paylaşıldı
80 yaşındaki Biden'ın sağlık raporu paylaşıldı
ABD'den deprem bölgesine 60 tonluk yardım
ABD'den deprem bölgesine 60 tonluk yardım
Warner Bros'tan depremzedelere 1 milyon dolar bağış
Warner Bros'tan depremzedelere 1 milyon dolar bağış
Depremzedeler için birlikte dua ettiler
Depremzedeler için birlikte dua ettiler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.