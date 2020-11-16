Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD ordusu Başkan Donald Trump'tan Afganistan ve Irak'ta asker çekme talimatı bekliyor

ABD ordusu Başkan Donald Trump'tan Afganistan ve Irak'ta asker çekme talimatı bekliyor

Amerikan CNN televizyonuna konuşan savunma yetkilileri, ABD ordusunun Başkan Trump'ın bu hafta içerisinde Irak ve Afganistan'daki kuvvetlerin bir kısmının çekilmesi için emir vermesini beklediğini aktardı.

16.11.2020 - 23:46 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: ABD ordusu Başkan Donald Trump'tan Afganistan ve Irak'ta asker çekme talimatı bekliyor
AA

ABD ordusunun, Başkan Donald Trump'ın bu hafta içerisinde Irak ve Afganistan'daki kuvvetlerin bir kısmının çekilmesi için emir vermesini beklediği bildirildi.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan savunma yetkilileri "bu hafta içinde" Pentagon'a Irak ve Afganistan'daki güçlerin bir kısmının daha çekilmesi emrinin gelmesini beklediklerini söyledi.

Yetkililer, Pentagon'un, komutanlara 15 Ocak'a kadar Irak ve Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirmek için planlama yapma emri verdiğini ileri sürdü.

ABD Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı bu konudaki soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Trump'ın gelecek yılın başlarında Afganistan'daki askerlerin sayısını 2 bin 500 civarına çekmesi bekleniyordu ancak 3 Kasım'da Başkanlık seçimini rakibi Demokrat Joe Biden'a karşı kaybetmesi üzerine bu süreci hızlandırabileceği de konuşuluyor.

Trump, ekim ayında Twitter hesabından "Yıl başına kadar Afganistan'da az sayıdaki cesur erkek ve kadın askerlerimizi eve getirmiş olmalıyız." paylaşımında bulunmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Falçatalı cani için istenen ceza belli oldu
Falçatalı cani için istenen ceza belli oldu
İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Üzerine bina yapmışlar
İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Üzerine bina yapmışlar
Eski dostlar düşman oldu
Eski dostlar düşman oldu
'Bunu sormanız bile çok ayıp'
'Bunu sormanız bile çok ayıp'
Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Trump şimdi de 'Ben kazandım' dedi
Trump şimdi de 'Ben kazandım' dedi
İstanbul'da kanlı pusu! Nişanlısı beklerken kurşun yağdırdılar
İstanbul'da kanlı pusu! Nişanlısı beklerken kurşun yağdırdılar
Barış Pınarı Bölgesi'nde 6 terörist öldürüldü!
Barış Pınarı Bölgesi'nde 6 terörist öldürüldü!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X