ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'de İran destekli terörist grupları vurdu

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçağı, gün içinde, Deyrizor'un doğusunda bulunan Elbukemal ilçesinde İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun emrindeki yabancı teröristlere ait bir askeri aracı hedef aldı.

AA'nın haberine gör, saldırı sonucu Afganistan kökenli Fatimiyyun grubuna mensup 9 terörist hayatını kaybetti.

DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinden saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Irak sınırındaki Elbukemal'de İran destekli yabancı grupların mevzilerine 3 Eylül'de aidiyeti bilinmeyen savaş uçaklarınca gerçekleştirilen hava saldırılarında ise 27 terörist yaşamını yitirmişti.