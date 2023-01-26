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Haberler Dünya ABD'nin yaptırım listesine aldığı Lübnanlı iş adamı ile şirketinin hesapları donduruldu - Dünya haberleri

ABD'nin yaptırım listesine aldığı Lübnanlı iş adamı ile şirketinin hesapları donduruldu

Lübnan'da Hizbullah'la mali bağlantısı olduğu iddiasıyla ABD tarafından yaptırım listesine alınan iş adamı Hasan Mukallid ile 2 oğlunun banka hesaplarının dondurulduğu belirtildi.

Giriş: 26.01.2023 - 18:58 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'nin yaptırım listesine aldığı Lübnanlı iş adamı ile şirketinin hesapları donduruldu - Dünya haberleri
AA

Lübnan Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame başkanlığındaki özel soruşturma heyetinin, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) 24 Ocak'ta yaptırım listesine aldığı Hasan Mukallid ile oğulları Rayyan ve Rani Mukallid'in hesaplarının dondurulmasına karar verdiği ifade edildi.

Karar doğrultusunda ayrıca Mukallid'in döviz alım satım hizmeti veren CTEX Exchange şirketi ile Lübnan Medya ve Araştırma Şirketinin, Lübnan'daki tüm banka ve mali kurumlardaki hesaplarının dondurulduğu aktarıldı.

ABD Hazine Bakanlığından 24 Ocak'ta yapılan açıklamada, "Hizbullah'ın finansal faaliyetlerini kolaylaştıran" CTEX Exchange şirketi ile yöneticisi Hasan Mukallid ve 2 oğluna yaptırım uygulanacağı bildirilmişti.

Açıklamada, Mukallid'in, Hizbullah'ın Lübnan'ın ekonomik krizini istismar etmeye ve şiddetlendirmeye devam etmesini sağlamada kilit rol oynadığı ifade edilmişti.

Fotoğraf: AA

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